「時光未央．追憶未來」 來中市圖 用AI替你寫故事 追憶似水年華

臺中市立圖書館總館即日起推出「時光未央．追憶未來」書展，其中最受矚目的「AI互動體驗區」，能將民眾輸入的隻字片語，即時轉化為細膩的文學篇章。這場結合科技、記憶與經典文學的策展，展期至2月8日止，中市圖誠摯邀請民眾前來，體驗一場讓記憶被書寫、被珍藏的溫柔旅程。

當AI化身為法國文學大師普魯斯特，你的日常回憶也能成為一篇動人的極短篇小說。臺中市立圖書館總館三樓大廳展出「時光未央．追憶未來」書展，自開展以來，展區內的AI互動體驗已成為熱門亮點，將冰冷的科技轉化為傳遞情感的溫暖媒介。

在AI互動體驗區中，人工智慧化身為《追憶似水年華》的作者—法國文豪普魯斯特。民眾只需輸入一段屬於自己的回憶文字，AI便會即時運算，生成一篇專屬的極短篇文章。生活片段在AI的筆下，轉化為細膩而富含文學底蘊的文字，民眾更可現場列印帶回，將這份獨一無二的閱讀紀錄珍藏。

現場一位帶著孩子體驗的家長分享，原本只是單純來看書，卻意外被互動裝置吸引。孩子輸入了第一次自己借書的回憶，當看到文字被印出來時，孩子認真地說：「這是『我的故事』！」家長感動地表示，深刻感受到閱讀與書寫帶來的力量。

本次書展由知名作家王聰威擔綱策展人，以法國文學經典《追憶似水年華》為靈感，扣合「時間、記憶與感知」核心，規劃出自然、電影、食物、愛情、香氣、音樂、旅行與視覺藝術等8大主題選書，並巧妙融入臺中城市的集體記憶，引領讀者在書頁間探索過去與未來。

值得一提，中市圖此次大膽翻轉傳統策展模式，在青少年與兒童主題書展區導入「市民共創」概念。邀請策展人帶領青少年與兒童親自參與佈展，讓書籍的推薦視角回歸到同儕本身，展現出更貼近新世代的閱讀觀點。

中市圖表示，「時光未央．追憶未來」不只是一場靜態書展，更是一段讓記憶被傾聽、讓閱讀持續生長的溫柔邀請。活動將持續至2月8日，歡迎民眾把握機會，走進圖書館，在文字與科技的交織中，找回屬於自己的時光記憶。