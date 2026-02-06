時光膠囊傳遞希望！ 勞動部高分署「未來明信片」助銀世代勇敢再出發

▲高屏澎東區銀髮中心「未來明信片」服務，透過時光膠囊與自我對話的方式，鼓勵銀髮民眾勇敢開創第二職涯。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 中高齡及高齡朋友退休後，如何找到重啟人生的鑰匙？勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心(簡稱高屏澎東區銀髮中心)推出「未來明信片」服務，以時光膠囊的形式，成功激勵了無數銀世代重拾夢想與勇氣。無論是轉型斜槓職涯，還是勇敢圓夢創業，都印證了只要有心，年齡絕非阻礙，而是累積豐厚人生閱歷的資產，能為第二職涯創造更多可能。

▲現齡56歲的嚴采瑄(左1)說：「明信片中對自己的喊話，彷彿是一劑強心針，讓我重拾勇氣，現在也能斜槓成為企業講師。」。

現齡56歲的嚴彩瑄，曾是大型企業的資深主管，工作表現向來穩健，然而在卸下職務後，她一度陷入職涯空窗與對自我價值的懷疑，高屏澎東區銀髮中心輔導員不僅協助她發掘新興技能，還透過量身定制的職涯規劃，幫助她重建信心。在輔導員安排下，她參加了「銀力飛行員Ready！」無人機課程，並在課程中寫下給未來自己的明信片；「請相信自己，經驗與熱情永遠不會過期」！她說這句話彷彿是一劑強心針，時常在她心裡想起提醒著她，讓原本怯步重回職場的顧慮，在瞬間為她注入重拾勇氣、重啟新生活的動力。如今，她不僅學會無人機操作，更將過往的管理與行銷經驗完美結合這項新技能，在高屏澎東區銀髮中心的積極媒合下，她成功轉型為備受企業肯定的無人機講師，開啟了嶄新的第二職涯。她的故事，為廣大的中高齡就業市場，樹立了最佳的典範與啟發。

▲64歲的邱碧珠(右1)說：「每次收到未來明信片都會檢視自己有沒有進步，助我一步步將興趣轉變為事業，圓了創業夢想！」。

另一位64歲的邱碧珠，退休後為了實現年輕時的開店夢，積極參與各種手工藝課程，探索自己的興趣，並透過友人介紹，加入了銀髮中心的圓夢課程，她開始學習品牌行銷與銷售技巧。課後，她更常在輔導員悉心陪伴下討論行銷策略，逐步將夢想藍圖化為實際行動。課堂上，她在明信片寫下「希望能擁有自己的小店面」的目標，課程結訓後，邱碧珠勇敢跨出第一步，開始做起小生意，當那張承載夢想的明信片再次回到她手中時，那份來自過去的動力，更加堅定了她持續前進的步伐。現在，邱碧珠已將興趣轉變為事業，成功建立個人品牌，不僅積極參與各大市集，更受邀授課分享技藝，證明了退休生活也能活出精彩，華麗轉身實現人生的第二個夢想。

高屏澎東區銀髮中心表示，透過『未來明信片』的自我期許與激勵，我們看到許多像嚴女士、邱女士一樣的銀髮朋友，勇敢擁抱挑戰，為自己開啟了充滿希望的第二職涯。從她們的成功故事，也證明只要有心，無論年紀多大，都能勇敢追夢，活出精彩的第二人生。高分署銀髮中心除規劃各式勞動主題相關課程活動，也提供民眾豐富自主學習的空間，期能協助銀髮人士續留職場、實現夢想，發揮無可取代的「銀」響力。

高屏澎東分署郭耿華分署長表示，開發運用銀髮勞動力投入就業市場是目前政策規劃的主要方向，銀髮勞動力具有寶貴職場經驗及專業技能，在其原有的專業職能再添加關鍵的新能力，就能成為因應變化快速時代的穩定戰力。近年勞動部陸續推出「五五就業獎勵」，協助銀髮人才重返職場外，也針對企業提供「繼續僱用」與「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗」，增加銀力職人續留職場、被企業回聘的機會，期待藉由政策資源鼓勵重回及續留職場的方式，全面推動活絡勞動市場的工作！歡迎對於銀髮人才就業相關議題有興趣的民眾或事業單位，隨時撥打專線07-7252586洽詢，共同為銀髮人才創造更多可能。（圖／記者王雯玲翻攝）