時力偕交通事故受害家屬沈痛發聲！籲提高強制險給付

時代力量28日偕同近年多起重大交通事故家屬與代表，舉行「跨越傷痛的改革！受難者集結，呼籲提高強制險給付，強化交通事故受害者保護制度」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量今陪同多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」召開記者會，提出四大改革訴求，調整強制險給付標準上限提高至500萬元、主張實施「保費與違規記點鉤稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛；修正「公路法」強制運輸業者投保足額第三人責任險以防風險轉嫁，並促請國家主導建立完善的長期照護與生活扶助機制。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、同時也與她育有兩個孩子的時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，提供破碎家庭最起碼的扶助，讓梅慧生前對抗不公的精神延續。

廣告 廣告

林邑軒強調，大家集結於此並非為了已過去的個人案件，而是為了未來潛在的受害家庭，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。他指出，三十多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今仍停留在200萬元，早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲慟之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境；雖終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事並轉化為改革動力，全方位接住每一個破碎的家庭。

2023年6月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉回顧，原本平凡的早晨，他的妻子走在斑馬線上，卻因計程車冒失右轉而天人永隔，感嘆「她出門上班，卻再也回不了家」。這場悲劇的兇手不只是那輛車，更是殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。

蔡明舉批評，許多職業駕駛身處經濟弱勢，家屬在調解庭面對肇事者的窘迫，最終往往只能在絕望中妥協，體認到人命尊嚴在制度下竟如此廉價。他呼籲，政府應立即改革，提高強制險賠償並推動保費與違規連動機制，不讓受害者在經濟廢墟中掙扎。

2023年6月就讀美國華盛頓大學的20歲青年門必斯回台實習，卻不幸遭闖紅燈的拖吊車奪走生命，其家屬王文杞今日沉痛現身，控訴台灣商業車輛宛如「在馬路上裸奔」，並揭露肇事司機起初謊稱未闖紅燈且拒絕提供影像，若非善心路人主動交出行車紀錄器，真相恐遭湮滅。

家屬痛批：法律對年輕生命的賠償不如一部千萬名車

王文杞痛批，現行法律對年輕生命的賠償竟不如一部千萬名車，代步工具雖可隨時替換，孩子無價的未來與理想卻被制度輕視，且車禍致死刑罰過輕，對危險駕駛毫無警示作用。此外，他揭露，營業車輛公司的脫產亂象，肇事司機年報稅收入僅千元，且公司與司機往往在入行之初就已做好「規避財產風險」的準備，導致受害者在司法與理賠程序中極其被動。

王文杞建議，政府應將強制險提高至一千萬元，並強制要求商業車輛加裝行車紀錄器與安全駕駛軟體，汰除危險駕駛，運輸業者有能力規劃自身利益，政府應立法保障無助的弱勢民眾。

2023年5月，台南余小妹妹不幸在過馬路時遭撞身亡。痛失愛女的父親余志祥今日沉痛表示，強制險死亡理賠已多年未隨物價調整，政府應撥用每年高達250億元的交通罰鍰挹注保障體系，提高理賠額度，讓受害者在悲痛之餘能獲得尊嚴的奧援。

針對危險駕駛，余志祥要求，修正「強制汽車責任保險費率表」，落實保費與違規記點鉤稽，不應讓守法民眾與肇事者負擔相近保費，應透過差別費率有效嚇阻違規。只要生活在台灣惡劣的交通環境中，任何人都可能成為受害者，國人不應再抱持天真，必須正視改革的急迫性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

美加決裂？加拿大總理通話川普 堅持4大洲12項協議降低對美依賴

