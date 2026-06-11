時力劉仲書宣布參選宜蘭縣議員 現場簽署「交通雙齊零城市」宣言

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時代力量劉仲書（右）11日也正式宣布投入2026年宜蘭縣議員第一選區（宜蘭市）選舉，黨主席王婉諭（左）也到場支持。 圖：時代力量 提供

[Newtalk新聞] 2026縣市議員選戰緊鑼密鼓的展開，台灣前進陣線目前已公布四波地方選舉提名參選人名單，時代力量劉仲書今（11）日也正式宣布投入2026年宜蘭縣議員第一選區（宜蘭市）選舉。他表示，自己參選的關鍵原因之一，是反對高鐵延伸宜蘭的目前版本，因為交通建設不能只看速度，更必須嚴肅地面對其對土地、生活、產業與地方發展秩序帶來的長期影響。記者會上，劉仲書也簽署由民間團體「還路於民行人路權促進會」及「台灣氣候行動網絡」所共同提出的「2026 交通雙齊零城市－參選人五大訴求承諾書」。

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劉仲書表示，自己長期在鐵路第一線工作，深知鐵路一旦興建，影響的不只是交通時間，而是會在各個層面決定宜蘭人未來的生活方式。他也批評，高鐵延伸宜蘭整個決策過程問題重重，尤其在重大公共決策上，常常是政府與政治人物先決定方向，地方居民最後只能接受結果。

他以高鐵選址為例表示，交通部曾尊重地方政治人物的選址意見而改變地點，卻沒有以同樣標準尊重一般民眾的意見。這也恰好反映出宜蘭長期面臨的在地困境：重大政策缺乏深度討論，公民參與不足，地方社會只能在既定方向下被迫表態。

劉仲書表示，過去做過記者、行政部門、台鐵列車長的經驗，讓他更清楚看到一項公共計畫背後牽動的層面非常廣，「有人會得到好處，也有人會承擔代價」；而交通政策對民眾行為與地方發展的影響，也比一般想像更複雜。因此，推動政策時，不能只用政治立場或個人經驗簡化問題，而是建立更成熟的公共討論文化。

劉仲書強調，雖然高鐵是他參選的重要理由，但除了高鐵本身，他更憂心高鐵特定區「擴大開發」可能帶來國土濫用問題。他指出，宜蘭珍貴的農業、地景與城鄉發展秩序，不應被拿來與效益不明的產業願景對賭。對於縣府近期提出的特定區規劃草案，他也表示遺憾，認為縣府最新公佈的草案仍維持高達420公頃規模，整體設計也缺乏對環境代價的充分思考。

劉仲書說明，自己參選的目的，是希望進入縣議會後，把議題的複雜度、不同立場的多樣性帶進公共討論，透過公民參與與審議式民主，協助宜蘭做出更好的選擇。他認為，縣議員最重要的任務就是監督，不論是預算、工程、計畫或法案，都應該被清楚檢驗。他也指出，自己已經長期透過社群平台，針對未來縣長可能提出的政策與政見進行討論與監督，而這件事目前幾乎沒有其他縣議員擬參選人持續在做。

劉仲書承諾，若進入議會，將推動三項重點工作：

第一，把公共政策談清楚。運用過去媒體訓練，讓議會不再是一個民眾看不懂的地方，並清楚說明每項政策影響哪些人、誰得利、誰受害、誰支持、誰反對。

第二，緊盯重大建設。凡是涉及土地、交通、財政與生活品質的計畫，他都會要求縣府提出數據、風險評估與效益分析。他強調，宜蘭當然要前進，但不能用模糊的願景來前進。

第三，聚焦交通與留才。劉仲書認為，交通與留才是宜蘭最重要的民生課題。他將監督縣府相關規劃，也會針對逐漸走偏的觀光發展提出更嚴謹的要求。他指出，宜蘭市嚴重缺乏人本交通設計，但宜蘭市同時也是最有條件、最有需求推動人本交通的地方。

時代力量黨主席王婉諭也到場力挺推薦劉仲書。針對攸關宜蘭未來數十年發展的「北宜高鐵」建設，王婉諭指出，從中央到地方、藍、綠、白各黨派幾乎一面倒地表態支持，卻忽視了在地鄉親對於土地炒作、開發利益的深層隱憂。但劉仲書沒有隨波逐流，而是持續研究並勇敢提出替代方案。

王婉諭強調，議會需要一個願意站在宜蘭人角度、把風險與疑慮問到底的「防腐劑」。她也懇託宜蘭市鄉親，將真正懂交通、懂勞動的劉仲書送進議會，讓宜蘭能用自己的樣子繼續前進。 除了王婉諭之外，提名記者會上也匯聚多個宜蘭在地公民團體、藝文界、青農及各領域專家的熱烈聲援。

劉仲書表示，接下來競選期間將籌辦多場討論會，邀請市民共同認識高鐵延伸宜蘭議題；並規劃高鐵路廊走讀活動，以及高鐵特定區水文與生態觀察，讓更多市民理解重大建設與特定區開發對地方的實際影響。他在記者會上，也當場簽署「2026 交通雙齊零城市－參選人五大訴求承諾書」，其五大訴求包含：地方立法《雙零交通願景自治條例》、道路空間重分配主動運輸路網、友善宜居住宅區生活街道、總量管理以價制量與低碳管控、幸福交通友善勞動通勤與獎助。

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