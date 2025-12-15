時力批藍白財劃法粗暴修法 恐釀憲政危機掏空中央

（記者陳志仁／台北報導）藍白聯手強行通過《財政收支劃分法》修正案，引發憲政爭議；時代力量今（15）日痛批修法欠缺整體財政評估，形同掏空中央、衝擊憲政秩序，並對行政院長卓可能拒絕副署所引發的政治與法律風險提出嚴正警告。

針對行政院長卓榮泰表態可能不副署，時代力量指出，依《憲法》第72條規定，立法院通過之法律案，總統應於十日內公布，屬於義務性規定；行政院長若拒絕副署，將使總統無法完成公布程序，導致法律無法生效，形同以行政手段阻斷立法結果。

時代力量強調， 在現行憲政體制中，行政院長由總統直接任命，實質上為總統意志的執行者，若行政院長拒絕副署，致使總統無法依法公布法律，在憲政邏輯上等同於總統行使否決權；因此示警，此舉將對既有憲政慣例造成衝擊，具有高度風險，執政團隊應審慎面對其政治與憲政後果。

時代力量表示，行政院之所以面臨如此高度風險的抉擇，關鍵原因在於憲法法庭遭國會癱瘓，無法作為憲政爭議的終局裁判者，若憲法法庭正常運作，行政院原可依法聲請憲法裁判，無須走上拒絕副署的非常途徑；台灣已陷入嚴重憲政危機，這正是《憲法訴訟法》修惡後所預見的風險。

時代力量呼籲，賴清德總統應儘速提出具專業與法學聲望的大法官人選，國民黨與民眾黨也應停止杯葛，讓憲法法庭恢復運作，而非以癱瘓司法作為政治鬥爭工具；並重申，朝野各黨應重新啟動憲政改革，這才是確保台灣長治久安、解決國家根本問題的長遠之道。

