時力指地方預算把關不足 財劃法修正後恐成監督死角

（中央社記者郭建伸台北27日電）時代力量黨主席王婉諭今天指出，根據統計地方政府預算近5年平均只刪0.2%，甚至多個縣市連續數年零刪減，把關力道不足；隨著財劃法修正，有高達新台幣1兆多元的預算流向地方，恐形成新的財務監督死角。

王婉諭今天與歐噴公司創辦人王向榮舉行「議會淪橡皮圖章，預算平均只刪0.2%」記者會，揭露地方議會刪減預算紀錄。

王向榮指出，根據統計，中央政府總預算過去5年平均刪減2.2%，但地方政府預算近5年平均只刪0.2%，六都中刪減比例最高的台北市僅減列0.46%，最低的則是台南市，僅刪減0.02%；其他非六都部分，許多縣市預算刪減低於0.02%，甚至如屏東縣、新竹縣、南投縣等連續幾年都沒刪。

王婉諭指出，對比中央政府總預算平均刪減2.2%，地方議會的監督力道不到中央1/10。她舉例，如新竹縣議會已連續21年預算零刪減，是目前全台最久沒刪預算的地方，快打破苗栗縣議會連續26年未刪減預算的紀錄，但新竹縣在財劃法修正後得到許多資源，今年的統籌分配稅款比去年多176億元，是全台增幅最多縣市。

王婉諭指出，另一方面，南投縣、屏東縣議會連續9年預算一毛未刪，連江縣議會則連續4年未刪預算；至於六都部分，台南市今年度預算1247億元完全零刪減，台中市今年度預算1908億元，實質刪減數僅90萬元。

王婉諭指出，預算刪減並非為刪而刪，而是反映議會有沒有實質監督地方政府施政計畫，而藍白三讀修正財劃法後，將有高達1兆4329億元的預算流向地方政府，恐形成新的財務監督死角。

王婉諭表示，為避免地方政府預算難以查閱造成的資訊不對稱，時力與歐噴公司及民間團體協力開發的「政府預算查詢平台」即將上線，屆時將整合中央、地方的預算資料，讓每一筆預算的用途與增減都公開透明。（編輯：蘇龍麒）1141127