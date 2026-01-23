時力提現任3議員拼連任 王婉諭：監督只問是非

時代力量提現任3議員拼連任 王婉諭：監督不看顏色顏色只問是非。時代力量提供

時代力量今（23）日於台大校友會館召開 2026 新竹市提名記者會，由黨主席王婉諭推薦現任議員「鐵三角」：林彥甫、蔡惠婷、廖子齊投入連任。王婉諭強調，時代力量在新竹市深耕超過八年，不當任何人的附庸，而是要當市民荷包的守門人，將議會從表演的秀場，變成了真正解決問題的戰場。監督不看顏色顏色，只問是非。

王婉諭表示，時代力量的監督不看顏色顏色，只問是非。以「新竹棒球場案」為例，跨越兩任政府，從民進黨到民眾黨執政，只要做得不好，時力一律追究。她坦言，這種「對事不對人」的精神，讓時力常被貼上「側翼」或「背骨」的標籤，但時力真正在乎的是，捍衛市民辛苦工作繳稅的血汗錢。

王指出，今天她要推薦的新竹市議員「鐵三角」：林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，就是這套專業標準的化身。這三個人不需要依附任何顯赫的家族背景，因為他們的「專業」，就是他們最強大的招牌。這不僅是在議會占據席次，更是在重新定義議會的品質與高度。

新竹市北區議員林彥甫強調，時代力量黨團雖然只有三席議員，但我們展現出的力道，絕對不輸其他大黨，保證是超高CP值，一個抵三個。

新竹市東區議員蔡惠婷表示，她任內處理托嬰致死案、幼兒園虐童、性暴力事件，在積極監督下讓許多違法園所離開市場，也繼續推動監管雲，替家長把關幼托安全。

新竹市香山區議員廖子齊說，「區域平衡不是平均分配，而是沒有任何一個區域，因為位置或資源被留在問題裡。」香山長期被視為邊緣，更需要有人持續追蹤協調，確保市政資源落實到生活現場。這次參選不是單純為了延續職位，而是希望延續一種做事方式。

