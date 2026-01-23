時力新竹提名「鐵三角」 王婉諭：不當任何人的附庸

時代力量召開「定義新政治監督標準：時代力量 2026 新竹市提名記者會」。 圖：時代力量/提供

[Newtalk新聞] 因應2026地方大選，時代力量今（23日）召開2026 新竹市提名記者會，時代力量黨主席王婉諭正式推薦深耕新竹的現任議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊投入連任。王婉諭強調，時代力量在新竹市深耕超過8年，不當任何人的附庸，而是要當市民荷包的守門人，將議會從表演的秀場，變成了真正解決問題的戰場。

王婉諭表示，時代力量的監督不看顏色顏色，只問是非。以「新竹棒球場案」為例，跨越兩任政府，從民進黨到民眾黨執政，只要做得不好，時力一律追究。她坦言，這種「對事不對人」的精神，讓時力常被貼上「側翼」或「背骨」的標籤，但時力真正在乎的是，捍衛市民辛苦工作繳稅的血汗錢。

王婉諭表示，時力更徹底改變了過去「拿報紙就上台問政」的風氣，堅持以數據、研究報告與專業簡報進行質詢。這種模式已帶動議會風氣，讓其他政黨也開始跟進。今天她要推薦的新竹市議員「鐵三角」林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，就是這套專業標準的化身。這三個人不需要依附任何顯赫的家族背景，因為他們的專業就是最強大的招牌，這不僅是在議會占據席次，更是在重新定義議會的品質與高度。

