時力秘書長指「太熟悉」李有宜劇本...沈榮欽對「昌派」事蹟昔有所聞：今天黃國昌能亂搞是因柯文哲早就開先例

時代力量秘書長林邑軒上月30日發文指出，對於了解黃國昌的人，民眾黨發言人李有宜宣布退黨的劇本太熟悉了，並說黃國昌的選人邏輯並非看耕耘、適不適任，而是多願意「昌派」奉獻。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽發文表示，黃國昌今天能在民眾黨亂搞，要追溯到柯文哲創黨時的運作方式，是柯文哲留下的遺產給予黃國昌惡搞的空間。

林邑軒當時在貼文揭露，黃國昌選人邏輯本質上是「國中生小圈圈」加上「宗教狂熱」的混合體，而在這種邏輯下，「李有宜們」的離開，只是昌派領導下民眾黨的必然。他提到，沒待過時力、如今民眾黨的人，很難想像黃國昌式的「用人唯親」，多麼違背政治組織運作的基本原理。

針對林邑軒的說法，沈榮欽表示，其描述的情形，對於熟悉時代力量的人並不意外，「昌派」在時力被稱為「宛如邪教的存在」，很多人早有所聞。



沈榮欽指出，黃國昌以個人忠誠為考量，造成劣幣逐良幣的結果，成為組織關燈人，自然有跡可循。他說，民眾黨是一群思想無法現代化的前現代人所組成的政黨，自然無法成為現代化的組織，但是為什麼民眾黨會走到這一步？



沈榮欽解釋，在組織理論中，經常說每一個組織都會留下創立時的蛛絲馬跡，追蹤這些殘留遺跡的演變，就像用一個時光機器觀察組織，可以追溯到組織生成時的「基因」，被稱為組織生成的銘刻效果（the imprinting effect）。



沈榮欽表示，換句話說，黃國昌今天可以在民眾黨亂搞的條件，要追溯到柯文哲創立民眾黨時的運作方式，是柯文哲留下的遺產給予黃國昌惡搞的空間。



沈榮欽說，不需要繞口的術語，只要看以下兩個例子就可以明白：



第一個例子，為2022年，民眾黨中央評議委員會主委林恕暉依照規定，撤銷苗栗縣議員提名，因為不符合柯文哲的意思，會議中公開向賴香伶怒罵：「誰家的狗，自己回去管好」，因為林恕暉曾任立委賴香伶辦公室主任，所以自然是飆罵林恕暉。



結果自稱勞權女神的賴香伶，卻對柯文哲在職場以狗怒罵黨幹部默不做聲，好官我自為之；反而是依照規定辦事的林恕暉被迫辭職退黨。



第二個例子，為2024 年民眾黨中央通過的不分區立委海選辦法中，明確規定必須在2023年8月31日前完成入黨程序並取得入黨資格，才有資格提名為不分區候選人。結果違反規定在2023年11月16日才加入民眾黨的黃國昌，和柯文哲未經正當程序的密約後，直接空降成為不分區立委候選人第一名。違反黨中央通過的提名辦法，卻沒有任何一人質疑。



沈榮欽直言，換句話說，民眾黨一人政黨的基因，早在柯文哲就立下前例，自然給予黃國昌今日排除李有宜，讓自己人空降的機會，即使李有宜當選機率極大，黃國昌從金門空降的人毫無勝算，個人忠誠至上正是前現代黑幫的標準做法，其實也是中國共產黨的做法。



沈榮欽說，比較令人驚訝的反而是黃國昌在時力時，縱使陳椒華與徐永明依附黃國昌、網紅周偉航等人支持黃國昌，時代力量還有很多其他立委與非昌派人士，最後也被一一掃地出門，但黃國昌的惡行仍到非常後來才公諸於世。



沈榮欽認為，林邑軒今日回顧歷史，不僅說明黃國昌一路走來毫無進步，但也暴露了時代力量組織上的問題。

