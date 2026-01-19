時力酸黃國昌搞掉菱傳媒伸手媒體 民眾黨反擊：沒見批評民進黨過

時代力量秘書長林邑軒。 圖：周煊惠 / 攝

針對2026新竹市長選戰，《鉅聞天下新聞網》今（19日）召開公布最新民調記者會，但出席的時代力量秘書長林邑軒、民眾黨團主任陳智菡卻在會中隔空互槓，林邑軒發言時，拜託民眾黨主席黃國昌「不要把手伸到媒體，把媒體搞掉」暗諷黃的狗仔跟監政敵事件，導致《菱傳媒》走入歷史；陳智菡則反擊，動輒潑髒水，難爭取認同，並嗆時力別成為雙標黨，若說把髒手伸到媒體當中，那是民進黨，卻沒看過時力批評。

《鉅聞天下新聞網》在原《菱傳媒》團隊加入後，選擇與合作多次選舉民調的皮爾森網路民調公司再次攜手，今年1月開始做全台各縣市選舉調查，今日首波公布新竹市。上午於立法院召開記者會，由平秀琳主持，銘傳大學廣電系主任杜聖聰、陳智菡及林邑軒出席。

據公布民調顯示，現任新竹市長高虹安以支持度41.96%，遙遙領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜、時代力量黨主席王婉諭5.74%以及國民黨何志勇3.89%。

林邑軒發言時提到，首先，恭喜《鉅聞天下新聞網》承接過去《菱傳媒》穩定的民調系統，繼續做有品質、創新的調查內容，並稱要拜託民眾黨「特別是黃主席，不要把手伸到媒體，把媒體搞掉」。

林邑軒認為，目前高虹安為無黨籍，是藍白較支持的對象，擁有4成多支持度，看似滿穩定，但外拓空間有限，並指從過往民調來看，新竹市民對高虹安有一定支持度，但不滿意的也很多，最近可能判決結果出爐後，有重新復出的蜜月效應。

林邑軒說，目前市民透露的訊息是，45%非藍板塊仍是分散，民進黨大概有3成天花板、中間還有15%左右的非藍力量，若要形成對高虹安有挑戰，勢必要尋找可以整合45%、甚至更多勢力的人選，今天看到也謝謝新竹市民肯定，看到時代力量王婉諭有一定潛力可以扮演這樣的選擇，時力會努力成為連結各方、回應市民期待的關鍵力量。

隨後，陳智菡發言反擊，不樂見打市政議題時，用潑髒水的方式，不管是民進黨、時代力量都一樣。聽到剛對方說希望黃國昌不要把手伸到媒體當中，那她要說，自己過去是媒體人，媒體跟政治人物之間的距離，還有媒體揭弊跟政治人物合理提供資訊，有一定程度比例、合理的關係，動輒就把「伸髒手」的名詞來污名化、潑髒水，相信很難爭取市民的認同。

陳智菡也說，期待時代力量千萬不要變成一個雙標黨，若要說把髒手伸到媒體當中，這恐怕不是民眾黨可以做，而是民進黨，卻很少看到時力對這議題做更多闡述。應站在理性、務實、科學的各自立場 ，提出更好政策，爭取市民朋友支持，才是朝野一致共同理念。

林邑軒則表示，相信大家自有公評，相關的事實調查跟理解，大家有清楚的真相。

本次調查由《鉅聞天下》委託皮爾森數據負責執行，針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至11日進行6天，有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

