時力104招募地方候選人 待遇0元但還你政府砍的7天假

時代力量在104人力銀行徵才，職缺為「2026年地方選舉候選人」。（本刊資料照）

2026首個上班日，時代力量就親自在104人力銀行徵才，職缺為「2026年地方選舉候選人」，以詼諧方式邀請有志之士加入時力，參與政治改變現況。儘管徵才資訊刊登的工作待遇為0元，內容也充滿挑戰，但福利除了勞健保等法定項目及年終獎金，政府砍掉的7天假也會還給員工。

根據時力在104刊登的徵才資訊，職缺「2026年地方選舉候選人」，工作任務包含「追著垃圾車跑百米，練就掃市場握手鐵砂掌」「婚喪喜慶無役不與，鄰里聚會無所不在的陪伴」「人體行動里民服務處，專治各種疑難雜症」「預算書除錯大隊，拿顯微鏡揪出法案裡的魔鬼」「沒預算的百萬網紅，校長兼撞鐘自製迷因」「肥皂箱上的超級業務，街頭開講把路人變隊友」「極限生存大師，1塊錢當10塊用的精算師」。

時力指出，這份工作伴隨的副作用及挑戰會是「告別美容覺，黑眼圈是你最潮的時尚配件」「社恐強制登出，穿上背心I人秒變E人」「拒絕課金戰士，這是一場靠血汗硬拚的遊戲」。

爭取職缺的學經歷等條件不拘，加分條件包含「具備被罵不回嘴的修養，跟誰都能聊的社交恐怖份子」「人體Google Map，巷弄美食你最懂」「自帶法律或數據大腦，能文能武的稀有物種」。

黨主席王婉諭表示，參與政治是一件嚴肅認真的事情，時力將會慎重看待每一份履歷，與有志者進一步聯絡。如果能一起走到參選這一步，時力會在有限的資源內盡力提供實質的協助，不會讓新人孤軍奮戰。

