時力2026佈局曝光！王婉諭轉備戰新竹市長 選對會啟動評估

時代力量選對會評估黨主席王婉諭投入2026新竹市長選戰。資料照片



時代力量啟動2026年九合一選舉備戰布局。隨著黨內「2026年選舉對策委員會」成立，新竹縣市成為重點戰區之一，傳出現任黨主席王婉諭是否投入新竹市長選舉，已進入選對會評估階段。據悉，新竹「鄭家」是否有意合作，將被視為後續評估的重要關鍵之一。

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨等4個本土在野政黨，於今年（2025）9月初正式對外宣布展開選舉合作，鎖定2026年九合一選舉，並採取「選區不互踩」的協調模式。隨著跨黨合作架構逐步成形，各政黨內部的選舉布局也陸續推進。

時代力量於12月14日成立「選舉對策委員會」。據了解，選對會啟動後，地方選區的人選盤點與可行性評估已同步展開，其中新竹縣市因具高度指標性與戰略意義，被黨內列為重點布局戰區之一。

知情人士表示，目前選對會正在評估由現任黨主席王婉諭投入新竹市長選舉的可能性。王婉諭過去曾任工程師背景，且長期關注親子與公共政策議題等高度辨識度，在年輕選民中具一定基礎，被視為有機會扮演「母雞」角色，帶動整體選情。據悉，新竹「鄭家」是否有意合作，將被視為後續評估的重要關鍵之一。

在縣市議員層級方面，時代力量的提名策採取審慎布局。第八選區（竹東鎮、五峰鄉）縣議員選戰，規劃由彭致豪投入，其目前擔任新竹縣議員鄭朝鐘的助理，與地方「鄭家」系統互動密切。第一選區（竹北市）縣議員部分，黨內正評估李雅芬與張育慈兩位人選，預計採取「擇一提名」方式，最終人選將由選對會拍板定案。

此外，在基層選舉布局上，竹北市民代表方面，規劃由具義消背景的黃柏憲投入選戰；新埔鎮民代表則規劃由曾擔任王婉諭助理的林旭良參選。

