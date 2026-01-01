時報廣場水晶球下降 美國紐約迎接2026年

美國 / 謝廷昊 游立爾 報導

美國紐約在台灣時間下午1點，正式跨年，隨著紐約時報廣場知名的水晶球降下，大家在一片溫馨的氣氛中，送走2025，迎接2026年。而值得注意的是，今年紐約跨年，還多了點愛國元素，因為2026年也是美國建國250週年。

紐約時報廣場，水晶球隨著倒數聲完全降下，五彩紙屑如雨般，緩慢飄落在群眾身上，民眾隨著音樂起舞，互相擁抱與寒暄，在溫馨氣氛中告別2025， CNN記者Leigh Waldman說：「正是邁入2026年，時報廣場上，五彩紙屑如雨般落在群眾身上，你可以聽到音樂揚起，非常大聲，這是迎接新年的最佳方式。」

CNN報導，今年的水晶球不僅是歷年來最大，一改過去的三角形設計，也是8年來，時報廣場最冷跨年，另一個不同於以往的地方是，水晶球落下後再度升起，並點亮美國建國250週年的字樣，下方大螢幕同時播放，特別製作的影片，呈現美國獨立宣言，二次大戰登陸月球等，大小歷史事件，為今年的跨年夜，增添濃濃的愛國元素。

而在跨年時刻前，拉丁天后夏奇拉，身穿火辣外衣，在佛羅里達州勁歌熱舞，和全美國一起送走2025年。美國總統川普，則是與第一夫人梅蘭妮雅，出席海湖莊園的新年晚會，川普在活動上邀請一名速寫畫家，她僅用不到幾分鐘的時間，就將黑色畫布變成一幅耶穌畫像，川普也親自主持慈善拍賣。

美國總統川普說：「275萬美元，是哪一位，我知道這個人，他有很多錢，凡妮莎(畫家)你不會想要認識這些人，275萬美元，有人出價300百萬嗎。」美國各地跨年活動接力上演，在倒數與歡呼聲中，共同迎接2026年的到來。

