時報文學獎揭曉 看見多元視角

第46屆時報文學獎頒獎典禮29日盛大舉辦，圖為所有得獎者及來賓合影留念。（杜宜諳攝）

旺旺中時媒體集團主辦的第46屆「時報文學獎」，29日公布得獎結果並舉行頒獎典禮，散文組首獎為林文心〈再見凱明〉，新詩組首獎為葉錦丞〈懸吊馬戲團的無人公演〉，短篇小說組首獎則為盧慧心〈女人自己看電影〉。也因全球華人的熱烈參與，評審更盛讚時報文學獎總能看見最具多元性的文學視角，彷彿時代的混音齊響。

今年度時報文學獎自7月1日起至7月31日截止徵件，透過網路及掛號兩種管道報名，共收到1180件作品，包含短篇小說類391篇、散文類363篇、新詩類426首，展現元老級文學獎項的影響力，最後由各類評審完成決選並在29日舉行頒獎典禮。

頒獎典禮上邀請知名創作人范俊逸於開場獻唱3首經典歌曲，分別是〈懂了一首詩〉、〈想你的夜〉與〈曇花〉。他也分享，創作〈懂了一首詩〉的靈感來自棒球選手王建民旅美時，於洋基隊取得19勝的當天下午，為此記錄下這個難忘時刻。

「政治讓社會空間變小，文學讓人的心胸擴大」，擔任散文類評審的作家陳義芝表示，時報文學獎堅持至今，得獎作品從未受到意識形態干擾，也不限定題材。

陳義芝說，今年散文類得獎作品高度結合文學性與現實性。散文寫作講究詞語準確，若詞彙掌握不足，「就模糊了、朦朧了」，唯有精準呈現詞語，才能帶給讀者深刻感受。他特別肯定散文組首獎得主林文心於作品中以清新、低調的筆法呈現珍貴的童年回憶，也描繪出對人生的無可奈何，展現文學家的同情心。

談起今年得獎作品特色，擔任新詩組決選評審的詩人李進文表示，時報文學獎自3年前開始徵求百行長詩參賽，除了首年作品略顯生澀、較多「吊書袋」的表現外，今年已有許多實驗性作品報名，看得出參賽者越寫越自由。甚至還不乏有創作者把電影剪輯畫面融入詩作，更有人在詩中提及愛爾蘭音樂家恩雅，顯見文體呈現的多樣化，他更希望所有進入決選的作品都能獲刊登。

短篇小說決選評審林俊頴則談到，短篇小說獎極度考驗書寫者的功力與耐心，需要的功夫絕不亞於純文學。他在頒獎時表示，首獎得主盧慧心的〈女人自己看電影〉中描繪辦公室中的勾心鬥角，並呈現男女關係的情感張力，「給讀者一記會心一笑的回馬槍」。