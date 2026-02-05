時尚假期醫美投入公益行動 攜手童樂會推廣健康自信理念

▲副總統蕭美琴親臨現場氣氛溫馨熱絡。

【記者 陳顗喆／台北 報導】時尚假期醫美持續以實際行動投入公益關懷，於2月1日攜手社團法人中華身心障礙者職業技藝協會，參與在總統府南北苑舉辦的「2026奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會」，陪伴來自全國各地的弱勢兒童共度溫馨時光，並推廣健康與自信成長的生活理念。

主辦單位表示，「奔向幸福嘉年華」活動已連續舉辦30餘年，長期致力於關懷弱勢兒童，透過歲末聯歡與實質行動，為孩子們帶來陪伴與鼓勵。活動當天，時尚假期醫美集團不僅支持活動推動，更親自走進現場設置互動攤位，透過寓教於樂的方式，讓孩子在輕鬆的氛圍中認識基本牙齒衛教與自我照護的重要性。時尚假期也準備了小禮物，孩子們在完成闖關活動後，可將品牌贈送的牙膏帶回家使用，既增添趣味，也傳遞健康關懷。

廣告 廣告

▲2026奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會大合照。 此次活動由副總統蕭美琴親臨出席，與孩子們互動同樂，現場氣氛溫馨熱絡。蕭副總統肯定民間企業長期投入公益行動，並鼓勵社會各界共同關注弱勢兒童的成長需求，攜手打造更完善的支持網絡。

時尚假期醫美集團董事長吳登翔表示指出，企業長期關注健康與美學議題，並認為真正的美源自於身心健康與自信。此次參與公益活動，希望透過實際陪伴與互動，為孩子們帶來正向影響，協助他們建立面對未來的信心，更承諾未來將持續投入與健康、美學相關的公益行動，結合專業與社會關懷，支持更多具長期影響力的公益計畫，陪伴不同族群培養積極、自信的生活態度。(圖／時尚假期醫美集團提供)