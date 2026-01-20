時尚傳奇殞落...義大利設計師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

又一時尚傳奇殞落！創辦時尚精品Valentino的義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）在台灣時間今（20）天傳出過世的消息，享耆壽93歲。

范倫鐵諾基金會19日發布聲明指出，范倫鐵諾在親友的陪伴下，於羅馬家中安詳辭世，儘管基金會並未說明死因，但強調妥善安排後續追思事宜，范倫鐵諾的靈柩21日至22日將停放基金會位在羅馬的總部，供各界瞻仰，喪禮則將於23日上午在羅馬舉行。

范倫鐵諾縱橫時尚界數十載，不論已故女星奧黛麗赫本，或奧斯卡影后凱特布蘭琪都穿過他設計的服裝，在時裝界的地位、舉足輕重，他曾在《穿著Prada的惡魔》中本色演出，紀錄片《華倫天奴：最後的君王》也曾在威尼斯電影節上首映。





國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

