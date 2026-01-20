時尚傳奇殞落 范倫鐵諾辭世...享耆壽93歲

義大利傳奇設計師Valentino辭世。（圖／翻攝fondazionevggg Instagram）





義大利傳奇設計師范倫鐵諾在羅馬辭世，享耆壽93歲。他以標誌性的「范倫鐵諾紅」主宰半世紀時尚美學，設計深受皇室與影視巨星青睞，包括奧黛麗赫本、安海瑟薇等明星，也都曾穿上他的「戰袍」，阿湯哥甚至大讚，范倫鐵諾的時裝，就是藝術品。

已故設計師范倫鐵諾（2005.10）：「我想像的是一位非常年輕、隨和、非常女性化、迷人且浪漫的女人。」

高調奢華禮服聞名，標誌性「范倫鐵諾紅」主宰半世紀的優雅美學。義大利時裝設計大師范倫鐵諾，在羅馬辭世，享耆壽93歲。

CNN主播：「范倫鐵諾生於1932年，他的設計作品曾受皇室成員與好萊塢明星穿著，並在1990超模時代聲名大噪。義大利總理形容他是義大利高級時尚的永恆象徵。」

范倫鐵諾被譽為時尚界的「末代皇帝」，以范倫鐵諾紅的鮮豔色彩攀上高級時裝巔峰，成為首位登上巴黎高級訂製服伸展台的義大利籍設計師。2014年，比利時王子阿梅迪歐與伊莉莎貝塔王妃結婚時，新娘身穿范倫鐵諾設計的婚紗與頭紗。無數巨星，也都披過他的戰袍。

演員湯姆漢克（2000.11）：「那個線條就是有種說不上來的魅力，我覺得它不會過時，就是一件藝術品。」

美國演員兼歌手LADYGAGA穿著范倫鐵諾禮服出席威尼斯影展與金球獎。英國歌手愛戴兒以花卉復古風套裝在葛萊美紅毯上亮相。好萊塢明星艾瑪史東與安海瑟薇，也都曾穿著他的禮服，耀眼舞台。

已故設計師范倫鐵諾（2008.08）：「我帶著喜悅離開，我離開是因為我知道，我想多活一點，而且我在時尚界做了很多事，所以現在我會想著自己。」

范倫鐵諾出身鞋匠家庭，憑藉天賦與努力，一步步站上世界時尚巔峰，並在2008年正式退休。隨著他的離世，「紅」的優雅走入歷史，但他畢生追求的精緻奢華之美，卻永留人心。

