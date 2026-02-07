時尚圈痛失天才少女！21歲超模新星驚傳驟逝

娛樂中心／林依蓉報導

歐洲時尚圈近日突傳憾事，年僅21歲的西班牙新生代模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科（Cristina Pérez Galcenco）驚傳於馬拉加住所離世。她不僅在模特兒圈備受看好，同時也是西班牙前足球名將納丘·佩雷斯（Nacho Pérez）的女兒。這場突如其來的悲劇，讓時尚圈內人士與粉絲深感不捨。





年僅21歲的西班牙模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科，是業界公認的潛力新星。（圖／翻攝自IG@pasarelacampoamor）

21歲的西班牙新生代模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科（Cristina Pérez Galcenco）近日驚傳在馬拉加的家中過世，震驚歐洲時尚圈。根據西班牙媒體最新報導，克莉絲汀娜於2月3日上午被人發現倒在住所，已無生命跡象。警方到場後初步調查自然死亡，現場沒有暴力跡象。據了解，克莉絲汀娜近期才剛搬到馬拉加進修專業課程，且與一名當地企業家感情穩定，正處於人生轉型的重要階段，未料卻在此時傳出噩耗，讓長期關注她發展的時尚人士感到遺憾。





西班牙著名髮型師曼努埃爾·蒙（左圖右）在Instagram上發文向克莉絲汀娜(左圖左、右圖)致敬。（圖／翻攝自IG@manuelmonoficial）









回顧克莉絲汀娜的職涯，她早在14歲那年登上「坎波阿莫爾時裝秀」便展現過人天賦，是業界公認的潛力新星。西班牙著名髮型師曼努埃爾·蒙（Manuel Mon）也在Instagram上發文向她致敬，感性表示「除了她在鏡頭前和舞台上的才華外，我們還會永遠記住她的甜美、專業精神，以及她賦予每一件作品生命力的真誠方式」。













原文出處：西班牙21歲「超模新星」驚傳驟逝！警初判「自然死亡」震驚時尚圈

