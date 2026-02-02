時尚圈跨界又一擊！FENDI x Devialet把音響變成生活配件、居家品味直接升級

（圖／品牌提供）

如果說時尚配件早就不只存在於衣櫥，那今年最讓人眼睛一亮的，絕對是「會發聲的奢華單品」。當音響不再只是客廳角落的黑盒子，而是能被提著走、放進生活風格裡的存在，FENDI 與法國高端音響品牌 Devialet 再次聯手，推出 FENDI x DEVIALET Mania黑灰款便攜式音響，就是一場關於設計、科技與生活態度的高級對話。

這次合作其實並非初次，早在FENDI 2024-2025秋冬男士系列中，雙方就已成功試水溫，這次再度攜手、推出FENDI x DEVIALET Mania黑灰款便攜式音響～

Mania本身是 Devialet 於 2022 年推出、口碑極佳的便攜式音響，而這次的黑灰款，像是為它換上一套高訂外衣。整體以低調的黑灰色調呈現，標誌性的雙色 FF 圖案環繞在織物外層，不張揚卻很有辨識度；深灰色提手與帶有鍍鉻細節的黑色金屬環，盡顯精緻格調。細節控會愛上的，還有低音單元中央那枚醒目的 FENDI 標識，存在感恰到好處，成為這件非凡設計作品的點睛之筆。

外型只是開場，真正的高潮還是在聲音表現。FENDI x DEVIALET Mania黑灰款堪稱聲音設計領域的都市象徵。透過專有的聲學映射技術，它能實現高保真 360° 立體聲效，並即時感知環境，自動調整聲場，無論是在室內、戶外，或空間大小不同的場景，都能保持穩定、乾淨的音質。30 至 20,000 赫茲的超寬頻率響應，低音深沉有力，高音清澈不刺耳，聽感相當完整。

實用性方面也沒被忽略。主動立體聲校準技術（ASC）透過多顆麥克風自動優化音頻，對聲學不熟的人也能輕鬆享受好聲音。符合人體工學的手柄、IPX4 防潑水等級，加上最長 10 小時續航，讓它非常適合行動工作者或喜歡把音樂帶著走的人。搭配專屬充電底座，回到家只要一放，就能繼續播放。

總結來說，FENDI x DEVIALET Mania 黑灰款並不是為了取代專業音響，而是為那些講究生活質感、又不願在科技與美感之間妥協的人而生。它把奢華藏進細節，把科技化成日常！

