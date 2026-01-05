時尚女魔頭加盟《比佛利山貴婦》 上流戰爭真實上演

《比佛利山貴婦的真實生活》第15季 (左起) Kyle Richards、Erika Jayne(背對者)、Rachel Zoe、Sutton Stracke、Kathy Hilton、Bozoma Saint John 與 Dorit Kemsley 。（圖／杰德影音）

ROCK Entertainment一月強檔，歐美最火熱的兩大實境秀《比佛利山貴婦的真實生活》第 15 季（The Real Housewives of Beverly Hills S15）、《海上私生活：地中海篇》第 10 季（Below Deck Mediterranean S10），並加入真實犯罪影集《非自然死亡》第 6 季 (Accident, Suicide, Or Murder S6)，打造從陸地奢華到海上抓馬、再到懸疑真相的「深夜強檔三部曲」。

還有什麼比看貴婦炫富更精彩？全新第15季的《比佛利山貴婦的真實生活》（The Real Housewives of Beverly Hills）被外媒譽為「最動盪的一季」。核心成員Kyle Richards與Dorit Kemsley雙雙面臨豪門婚變，昔日恩愛的夫妻將在鏡頭前上演真實的離婚攻防戰，為了贍養費與名聲，昔日姐妹淘隨時可能翻臉不認人。

本季最大亮點莫過於好萊塢傳奇造型師Rachel Zoe正式加盟！這位曾一手打造安海瑟薇（Anne Hathaway）等影后經典紅毯造型的時尚女魔頭，將如何攪動名媛圈？當派對上的香檳換成了火藥味，這場真人演出的「上流戰爭」絕對比影集更辛辣。

熱播全球的《海上私生活第 10 季：地中海篇》（Below Deck Mediterranean），由「鐵血女船長」Captain Sandy領軍，並找回人氣最高的Aesha Scott擔任首席管家。看似夢幻的超級遊艇之旅，背後卻是失控的災難現場。本季首組賓客便豪擲高達3萬 歐元（約台幣 110 萬元）的天價小費，但這筆錢並不好賺！除了要應付奧客半夜指定「四川雞」、甚至發生「主菜被船員吃掉」的荒謬事件，狹窄的船員艙內更爆發多角戀情。

週三夜晚播出真實犯罪紀錄片影集《非自然死亡》第 6 季 (Accident, Suicide, Or Murder S6)，每集聚焦一起疑點重重的死亡案件。透過警方第一手調查資料、關鍵法醫證據與人物訪談，重新檢視究竟是意外、自殺還是預謀謀殺？在深夜 22:30，帶領觀眾穿透謊言，尋找被掩蓋的真相。

《海上私生活第10季：地中海篇》船長Sandy Yawn。（圖／杰德影音）

