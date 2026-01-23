「時尚媽咪」下鄉慘遭震撼教育 Melody手起水泡崩潰大喊：受不了！

Melody（左起）、包偉銘驚喜擔任本集小幫手。（圖／好看娛樂提供）

時尚貴婦殷悅（Melody）大駕光臨《嗨！營業中》，姚元浩甚至特別撐著陽傘迎接Melody下車。原以為是愜意的貴婦行程，殊不知映入眼簾的竟是雞舍與農田， 一看四周環境立刻感到不安，Melody驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」

Melody和包偉銘驚喜擔任本集小幫手。兩人本以為是優雅的田園之旅，沒想到卻是「震撼教育」。 在「採收新鮮雞蛋」任務中，Melody與包偉銘全副武裝進入雞舍。然而，對於這種「接地氣」的工作，Melody顯得相當不適應，最終兩人採收的成果似乎不盡理想。讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」

Melody看著自己白皙的手掌心都起水泡，忍不住發出慘叫。（圖／好看娛樂提供）

結束了農務體驗，眾人馬不停蹄進入備料階段。Melody 在處理糯米糰時，因爲麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」轉戰切菜區後，Melody 的刀工也讓大廚姚元浩傷透腦筋。先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁。姚元浩笑著無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，讓其他夥伴不得不緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了！」

本集的重要任務是「複製記憶中阿嬤的味道」，製作傳統米食料理。由於食材溫度極高，Melody在處理過程中被燙得直呼受不了，看著自己白皙的手掌心都起水泡，忍不住發出慘叫。

