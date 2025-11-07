時尚新星殞落！曾征戰米蘭時裝週 韓35歲男模淋巴癌逝

韓國模特兒金性燦歷經2年抗癌不敵病魔，享年35歲。翻攝IG@kimkyungmoface

韓國模特兒金性燦（김성찬，本名金倞模）今（7日）驚傳已於昨天病逝，前年確診非何杰金氏淋巴瘤一直努力抗癌的他，最終仍不敵病魔，享年35歲。

金性燦親哥證實噩耗

金性燦的哥哥已發文證實噩耗，悲痛寫道，「倞模（性燦）歷經2年多的抗癌治療，最終離開了我們。」金性燦先前接受抗癌治療時，曾在IG自我打氣：「我不會輸」、「正在重生中」、「我恢復得很好，我們要一直幸福」，以積極正能量展現堅強的求生意志，無奈仍不敵病魔折磨，英年早逝。

金性燦2019年登上米蘭時裝週秀場。翻攝IG@kimkyungmoface

金性燦2013年以模特兒入行，隔年參加OnStyle生存實境秀《挑戰！超級名模Korea 第五季：Guys & Girls》受到矚目。隨後年年登上首爾時裝週秀場，2019年更踏上米蘭時裝週伸展台，正式進軍國際，是時尚圈炙手可熱的新星。

非何杰金氏淋巴瘤：國人十大癌症死因排第九

金性燦年初曾分享在醫院抗癌的治療照。翻攝IG@kimkyungmoofficial

沒想到金性燦卻在2年前確診起源於淋巴組織的惡性腫瘤「非何杰金氏淋巴瘤」，淋巴癌因早期病徵並不明顯，常被視為「沉默殺手」。在台灣癌症十大死因中非何杰金氏淋巴瘤約排名第9。金性燦靈堂設於首爾醫療院殯儀館2號室，預計明早舉行出殯。



