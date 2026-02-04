時尚災難？台幣13.6萬「披麻戴孝」帽現東京時裝週 網諷：「巴黎逝家」

記者林宜君／台北報導

時尚秀場又出「看不懂」設計，一件白色高頂帽與披肩組合價格高達3萬元人民幣（台幣約136,563）。（圖／翻攝自Threads）

近日，日本設計師桑田悟史品牌SETCHU在東京時裝週上推出的秀場系列「Tokyo on the Arno」。（圖／翻攝自IG）

時尚秀場又出「看不懂」設計，一件白色高頂帽與披肩組合，引發網路熱議與吐槽，價格高達3萬元人民幣（台幣約136,572），近日，日本設計師品牌SETCHU在東京時裝週上推出的秀場系列「Tokyo on the Arno」，因一頂純白亞麻披肩搭配錐形高頂帽的造型刷屏網路。這件作品定價近3萬人民幣（台幣約136,572），卻讓不少網友直呼：「這不是辦白事的穿戴嗎？」甚至有人戲稱：「巴黎逝家」。

不少網友評論：「過年穿這個回家怕是要捱揍」。（圖／翻攝自Threads）

網友評論：「八里釋迦」。（圖／翻攝自Threads）

也有網友說「時尚好難懂」。（圖／翻攝自Threads）

設計師桑田悟史表示，該系列靈感來自東西方美學融合，通過誇張造型呈現結構創意。其中白色頭巾造型的靈感，源自日本傳統祭祀活動「御燈祭」參與者的服飾。然而，網路討論焦點仍在造型與價格上。不少網友評論：「或許歸根到底是定價離譜，一塊白布加個尖頂就值三萬？」、「過年穿這個回家怕是要捱揍」，「時尚好難懂」、「八里釋迦」，甚至嘲諷其填補了「高端治喪用品市場空白」。儘管如此，設計師強調作品追求的是視覺張力與文化意象的結合，希望觀眾能超越表面，理解其設計理念。只是對多數網民來說，這套造型仍帶著濃厚的「披麻戴孝」即視感，秀場與日常生活之間的落差，引發熱烈討論。

