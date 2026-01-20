時尚界傳奇巨擘范倫鐵諾辭世！享耆壽93歲 曾是奧黛麗赫本、黛安娜王妃御用設計師

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

義大利傳奇服裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）逝世，享耆壽93歲。他被譽為是「高級訂製服的最後一位皇帝」，而這位時尚界巨擘的離去也象徵著高級時裝「鍍金時代」的終結。

義大利傳奇服裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）逝世，享耆壽93歲。（圖／美聯社）

根據路透社報導，范倫鐵諾基金會在社群平台Instagram上沉重表示：「范倫鐵諾今天在羅馬寓所辭世，摯愛隨侍在側。」未對外說明死因，但強調將妥善安排後續追思事宜，讓各界向這位時尚巨擘致上最後敬意，並宣布喪禮將於23日上午11時（台灣時間晚間6時）在羅馬舉行。

在1960年代，法國巴黎是全球時尚中心，但范倫鐵諾成功將重心拉回羅馬。他將義大利傳統的工匠技藝與現代奢華結合，建立了與法國高級時裝抗衡的義大利時裝帝國，更在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」。范倫鐵諾雖於2008年正式退休，但他所建立的美學座標至今仍深深影響著當代設計。

范倫鐵諾的作品甚至受到好萊塢巨星、各國皇室青睞。他曾說過：「我知道女人想要什麼，她們想要變漂亮。」這種對女性特質（Femininity）的極致追求，使他成為好萊塢巨星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）與英國黛安娜王妃等人的御用設計師。范倫鐵諾不僅僅是20世紀最具影響力的設計師之一，更是義大利優雅風格在全球時尚界的代名詞。



