時尚界傳奇Valentino離世…享耆壽93歲 奧斯卡影后嘆：一個時代的終結

范倫鐵諾驚傳在家中逝世，享耆壽93歲。圖／東方IC

義大利知名時裝設計師、同名品牌創辦人范倫鐵諾（Valentino Garavani）驚傳離世，享耆壽93歲。基金會出面證實，確認他的遺體將在23日葬禮之前，都停放在羅馬共和廣場的天使與殉道者聖母大殿（Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri）供公眾探視。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，義大利知名時裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）出生於1932年，他自幼就學習時裝設計，1960年他創立同名的高級訂製時裝品牌，並以精湛的工藝、鮮豔的紅色禮服聞名，這種紅色在日後也被時尚界稱為「Valentino紅」。

廣告 廣告

事實上，在范倫鐵諾輝煌的60年職業生涯中，曾為金·卡達夏（Kim Kardashian）、維多利亞·貝克漢（Victoria Beckham）、黛安娜王妃（Princess Diana），以及第一夫人賈桂琳·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）等知名人士設計服裝；也曾經在時尚電影《穿著Prada的惡魔》客串現身，被更多觀眾熟知。

范倫鐵諾以鮮紅色的禮服聞名。圖／東方IC

范倫鐵諾的基金會透露，范倫鐵諾19日在羅馬的家中過世，享耆壽93歲，離世時家人陪伴在側。遺體將於21日、22日的11時至18時會停放在羅馬共和廣場的天使與殉道者聖母大殿，供人瞻仰。葬禮將於23日11時在同一地點舉行。

范倫鐵諾逝世的消息曝光後，讓不少大明星感到難過，奧斯卡影后葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）在社群發布一則悼文，表示過去范倫鐵諾曾多次為她設計服裝，出席過各種典禮、活動，「我很幸運能夠認識並愛上范倫鐵諾」；她也感嘆，范倫鐵諾的過世就像是一個時代的終結，「我和所有愛他的人都會深深地懷念他，安息吧」。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中配「恩綺」狂酸台灣 愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳

中共女書記從勤奮幹部變小三 正妻出狠招！無私公布淫穢影像

北海道救難隊員太神！高難度滑雪救援 網友全跪了

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵