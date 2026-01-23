時尚界群星齊聚羅馬 送別傳奇設計師范倫鐵諾

全球時尚界名流將於今天(23日)上午與民眾一同在羅馬市中心的天使與殉教者聖母大殿(Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri)參加傳奇設計師范倫鐵諾(Valentino Garavani)的葬禮，向這位時尚巨匠作最後道別。

在羅馬的范倫鐵諾基金會總部完成為期2天的公開瞻仰後，這場葬禮標誌著對這位享譽國際設計師的最終致敬。

預計出席葬禮的時尚界重量級人物包括設計師湯姆福特(Tom Ford)、唐娜特拉．凡賽斯(Donatella Versace)，以及長年主掌「Vogue」的安娜溫圖爾(Anna Wintour)；好萊塢影星安海瑟薇(Anne Hathaway)也將到場致意。

93歲的范倫鐵諾於19日在羅馬住處辭世。他深受多個世代的王室成員，像是約旦王后芮尼雅(Queen Rania)、第一夫人賈桂琳(Jackie Kennedy Onassis)，以及影星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等名人愛戴。多位名人都曾表示范倫鐵諾的設計總能讓她們展現最佳風采。

數百名民眾已在公開瞻仰期間向這位被譽為義大利時尚界「最後的皇帝」致敬。范倫鐵諾始終將其工作室設於羅馬，儘管多數系列作品都是在巴黎發表。

范倫鐵諾的華麗禮服曾多次在奧斯卡頒獎典禮亮相，其中最為人稱道的是2001年茱莉亞羅勃茲身穿黑白復古禮服領取奧斯卡最佳女主角獎；2005年，凱特布蘭琪(Cate Blanchett)則以一襲奶油黃色單肩禮服奪下最佳女配角獎。(編輯 : 廖奕婷)