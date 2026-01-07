時尚網紅害墜樓／莫莉前助理遭老闆無情甩鍋 攝影師前男友不斷騷擾加劇崩潰

莫莉因詐騙事件，讓前助理背鍋承受巨大壓力。（翻攝自莫莉臉書）

本刊今（7日）獨家報導時尚網紅莫莉因將遭詐騙百萬一事全究責於前助理，導致對方被網友肉搜霸凌，上月底跳樓輕生。但據查，前助理當時傷勢頗重，歷經搶救一週都未甦醒過來，目前仍生死未明。

莫莉去年底自曝遭高額詐騙，她與經紀人將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，後續還有代墊款與加班費等糾紛，都被經紀人發聲明寫成是前助理不斷要脅，雖未公開前助理身分，但仍被網友給肉搜出來，遭到不少莫莉粉絲「莫寶」在網路上不斷攻擊。

而前助理的前男友任職於「MR.LIVING」的李姓攝影師，除了劈腿、欠錢不還，還會和其現任女友不斷騷擾她，逼的前助理去看身心科、申請保護令，而詐騙事件出來之後，兩人還不斷利用小帳在網路上騷動網友攻擊，相當可惡。

