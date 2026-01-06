時尚網紅害墜樓1／助理遵照莫莉指示匯款 被捲走近百萬驚覺被騙慘揹鍋

去年9月，莫莉（右）雖被詐騙近百萬元，仍出席米蘭時裝週。（翻攝自莫莉IG）

據友人向本刊透露，引發莫莉遭到詐騙事件的起源，是去年9月她自己申請了米蘭時裝週的秀票，打算自掏腰包去看秀，拍些照片營造時尚形象，於是要求前助理聯繫米蘭當地曾經固定合作的包車司機。

那時該名司機，以及莫莉經紀人Henry、公司員工都在同個社群通訊群組內，討論訂車跟費用事宜，司機那方表示要先匯包車訂金，才能預約接送日期；於是前助理照指示匯款後，沒多久竟收到銀行致電表示帳號有誤，會將款項退回。

過了幾天，司機又私訊前助理表示帳號有改，請她重新匯款到香港帳戶。前助理在告知莫莉及經紀人後，又再進行第2次匯款，沒想到對方前後拿到共近新台幣100萬元，就消失不見。直到後來經紀人終於透過其他管道找到司機本人，司機卻表示他的社群帳號被盜，從頭到尾要錢的其實並不是他，莫莉一行人才驚覺遭到詐騙。

莫莉（右）很愛分享與藝人合照，圖為她和美國女演員伊莉莎白歐森（左）。（翻攝自莫莉IG）

不過友人懷疑，也有可能是該名司機看準莫莉有錢，一人分飾二角，利用香港的人頭帳戶詐騙，事後再裝作若無其事卸責，據悉，後來莫莉等人到米蘭後仍是坐這個司機的車，離開前一天，司機突然稱車子內部的一點小凹痕是攝影師撞壞，要求莫莉要賠償，一切行徑都相當詭異。

