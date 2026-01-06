時尚網紅害墜樓2／莫莉粉絲網暴助理是「翻版蘿拉」 她險賠百萬簽保密條款才能離職

莫莉（右）與經紀人Henry（左），雖都在包車請款群組內，卻將被詐騙都咎責於匯款的前助理身上。（翻攝自莫莉IG）

而發現被詐騙近百萬後，莫莉第一時間強調自己不願意出面，要經紀人及前助理去報警處理，並將錯都怪到前助理頭上，一度要她賠償那100萬元。雖然最後莫莉決定自己吸收損失，卻在前助理提出離職時，要求她得簽下保密條款，不能對外提及相關事件，否則除了必須負擔遭騙的錢，還要額外賠償新台幣500萬元。

而就在Henry發完聲明的隔天，公司便要前助理簽署完和解書與保密條款等文件，才願意讓她離職，沒想到該篇聲明，卻讓莫莉的粉絲將前助理的社群帳號給肉搜出來，短時間內被灌進數百則辱罵私訊，稱她是詐欺犯、助理蟑螂、翻版蘿拉（註：網紅蔡阿嘎工作室所聘用之資深員工，涉嫌利用AB合約手法牟取私利等不法行為，造成公司嚴重損失，最終導致其遭解聘，並引發多起法律訴訟的事件）。

Henry在與前助理簽保密協議前一天，就率先發出聲明自清。 （翻攝自hxxadotinfo IG）

莫莉經紀人Henry聲明指出，前助理的疏失導致被詐騙，離職後還向公司索取加班費。（翻攝自hxxadotinfo IG）

於是網友群起，除了叫前助理趕快還莫莉錢，連她在網路上幫流浪貓的醫藥費募款，都被說是用貓詐騙；網暴讓前助理身心受到巨大壓力與創傷，她向莫莉詢問，莫莉卻撇清都是經紀人Henry的意思，自己並不知情。

據悉，前助理本來就一直遭到在「MR.LIVING居家先生」任職的攝影師李姓前男友及其現任女友不斷騷擾，甚至已申請保護令，友人更懷疑2人利用這次詐騙聲明稿，不斷誘發網友攻擊霸凌，才更導致她身心俱疲。

最後前助理求救無門，近二個月數次嘗試輕生，上個月底吞藥後更從五樓一躍而下跳樓尋短；家人在社群發布了她自殺的消息後，竟還有網友打去葬儀社鬧，稱想看她的屍體在哪，給家人帶來二度傷害。

Peter Su（左2）也是Henry（中）旗下公司合作網紅。 （翻攝自hxxadotinfo IG）

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

