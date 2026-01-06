時尚網紅害墜樓4／莫莉尾隨IU裝熟丟臉到國外！ 硬扯「幫粉絲完成心願」網友不買單

莫莉曾在節目上自曝小時候聯合全班霸凌同學的事跡。（翻攝自中天）

回顧莫莉既紅又黑一路以來話題不斷，過去有過不少爭議事件，炎上最嚴重的是2023年她出席韓國首爾GUCCI大秀，被拍到一路尾隨IU（李知恩），並突如其來硬抓住對方的手「裝熟」打招呼；IU隨即轉頭以眼神示意保鑣協助。畫面曝光後立刻在網路炸鍋，不只台灣網友怒批失禮，事件更燒回韓國。多家韓媒以「台灣網紅」入標報導，讓不少人直呼莫莉「丟臉丟到國外」。

莫莉（右）當年是從中天《大學生了沒》出道成為通告藝人。左為蕭敬騰。（翻攝自莫莉IG）

風波爆發後，莫莉沉寂2天才發文道歉，卻因文中提到「想幫粉絲完成與IU合照的心願」，反而被網友狠酸是「拉粉絲墊背」，道歉誠意瞬間破功。眼見風向失控，莫莉隨後再度補發聲明，強調已撰寫中、英、韓3版本道歉信，並寄送至IU經紀公司，試圖止血並且續命她的網紅生涯，死忠粉絲照挺，但也累積不少黑粉。

莫莉（右）前年出席GUCCI在韓國的活動，一路尾隨IU（左），還伸手抓她，讓莫莉上新聞版面。（翻攝自TVBS）

此外，再往前到2021年，她為宣傳電影《時尚惡女：庫伊拉》拍攝造型照時，還曾因未標註借出服裝的設計師Jenn Lee，引發設計師不滿，最終補標並致歉收場；接連風波雖然都傷及莫莉多年累積的時尚網紅形象，但她仍持續創作而且得到零星業配與品牌代言。

莫莉（左2）曾在時尚活動上偷戳韓國來賓丁海寅（右2），引發網友撻伐。（翻攝自時尚編輯的真心話IG）

事實上莫莉自《大學生了沒》出道以來就不乏爭議，過去在節目中自曝校園霸凌式發言，她曾以「壞女孩婷婷」的名號亮相，當時分享自己做過何種荒唐事時，不諱言大方揭露：「小孩就是插隊，然後我就抓了一把沙，然後往他（指小孩）頭上砸下去！」不僅如此，莫莉甚至侃侃而談地透露小學時期的校霸事跡：「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他！」沒想到事到如今，又爆出前助理為莫莉放棄年輕生命。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

