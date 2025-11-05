時尚翻轉！科技催生無害真皮 污垢.永續美學反擊過度消費

示意圖／shutterstock達志影像

面對傳統皮革業的倫理與污染問題，美國科學家透過細胞工程培育無害真皮，並以天然樹皮鞣製，為時尚業開創永續材料新路。同時，倫敦兩大時尚展覽從設計端探討永續，邱園展以廢棄紡織品警示快時尚，並展示天然可分解材料；巴比肯中心的「骯髒外觀」展則透過「污垢美學」，挑戰業界對潔淨無瑕的執著。這股浪潮全面鼓勵大眾反思消費，擁抱不完美的再生時尚。

生物醫學工程師 恩格爾邁爾：「這是真皮。」

北卡羅來納州的實驗室裡，生物醫學工程師恩格爾邁爾正透過細胞生物工程培育皮革。他從一頭乳牛身上取得細胞，讓細胞在植物支架上生長，最終形成膠原蛋白結構，質感與真皮無異。

生物醫學工程師 恩格爾邁爾：「我們是全球首家販售培育皮革產品的公司。這種皮革取自活著的牛的細胞，製作過程完全無害。」

這種培育皮革的製程實現了雙重環保：生產過程不傷害動物，同時，天然樹皮鞣製也替代了傳統化學程序，大幅減少環境污染。這項創新材料未來應用於手工錢包和飾品製作，預計將為全球價值四千億美元的皮革產業，開創零殘酷、零污染的永續道路。

生物醫學工程師 恩格爾邁爾：「這種植物鞣製的皮革，會隨著時間越用越有質感，最終展現出獨特的包漿效果。」

從實驗室延伸到設計前沿，倫敦邱園的「物質世界」永續時尚展，則將舊衣店收集的廢棄紡織品巧妙擺放在玻璃屋花床中。這種色彩與質感交錯的視覺效果，主要目的是提醒觀眾反思快時尚對環境的影響。

邱園訪客活動經理 哈菲爾德：「這場展覽的目的是讓大家開始注意自己穿的衣服從哪裡來，也鼓勵每個人在生活中做一些小改變，如果人人都能做到，就能真正帶來顯著的效果。」

展覽同時呈現設計師對天然材料的極致運用：服裝原料包括鳳梨、蓮藕、海藻與尤加利等完全可被生物分解的材質，也使用植物染料將自然色彩融入創作，甚至有些作品直接讓蘑菇在衣物上生長，將有機與可堆肥的概念具體化，希望啟發民眾減少浪費，更負責任地進行日常消費。

環保藝術家 奧科雷：「我知道許多藝術家在創作的時候未必會關注環保議題，但對我來說，這非常重要。因為我希望自己的作品能對環境負責，在創作過程中思考碳足跡，不讓作品製造更多污染或傷害。」

與邱園展相呼應，但表現方式截然不同的是，倫敦巴比肯中心的「骯髒外觀」時尚展。策展人指出，污垢象徵重生與再生，透過這個概念，他希望提醒人們關注時尚產業的污染問題，以及人體自然痕跡的價值。

策展人 戈特森霍芬：「時尚與污垢看起來南轅北轍，但其實『污垢』這個概念，無論是來自土地、身體，還是時尚產業本身，從上世紀八零年代末開始，就已啟發了許多設計師以全新的方式創作與實驗。」

展場上，設計師將意想不到的材料融入服裝，有些衣物上的亮片來自人類汗水結晶，有的則刻意保留泥水污漬和織入廢棄物，藉此打破民眾對時尚界完美潔淨的既定想像，同時反映出，設計師對過度消費與環境議題的關注。

設計師 布魯恩：「我越來越喜歡那些看起來被用過、有歲月痕跡的東西。就像我說的，時間會在物件上留下記憶。」

這場展覽強調服裝應留下時間與生活的痕跡，鼓勵人們珍惜並長久使用衣物，而非快速拋棄。它呼籲時尚界擺脫對「原始無瑕」的追求，擁抱不完美的再生之美，將創意與永續責任結合，打造更環保、具社會意義的時尚未來。

