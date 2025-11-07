時尚與美妝接力登場！DIOR聖誕嘉年華5米聖誕樹點亮信義、韓星IU同款MÜCENT掀極簡熱潮

（圖／品牌提供）

這個週末的信義區絕對是時尚與美妝控的天堂。從 DIOR BEAUTY「奇幻星願限定快閃店」 的華麗聖誕嘉年華，到韓國新銳品牌 MÜCENT 的極簡黑潮登台，兩大限定空間同步登場，讓信義化身年末最夢幻的打卡熱區。小編建議，早上到 Bellavita 與 Dior 幸運星許願、在侯布雄咖啡廳享受甜點，下午轉戰 A11 入手 IU 同款棒球帽、感受韓系黑潮氣場。兩大快閃、兩種氛圍，從巴黎聖誕浪漫到首爾極簡冷調，一日之內就能完成年底最時髦的信義巡禮。

DIOR 奇幻星願限定快閃店：走入五感交織的聖誕嘉年華

2025 年 11 月 8 日至 23 日，DIOR BEAUTY 首度進駐 BELLAVITA 寶麗廣塲中庭，以義大利藝術家 Pietro Ruffo 的創作為靈感，盛大揭幕「奇幻星願限定快閃店」。現場以馬戲團嘉年華為主題，打造五大夢幻展區：從高達五米的聖誕樹、星光旋轉木馬到香氛體驗與拍照打卡空間，整體以金色與銀白交織的光影佈景，重現巴黎冬日的璀璨盛宴。​

（圖／品牌提供）​

​（圖／品牌提供）​

走入這座聖誕奇境，就像踏進一場為節慶量身訂製的藝術夢。你能在閃耀星願樹下寫下祝福、在香氛區試聞年度限定的《迪奧香氛世家－奇幻星願蠟燭》，只要滿額，還可以在聖誕咖啡廳區小歇——那裡由米其林餐廳 Joël Robuchon 侯布雄 精心打造的限定甜點，將馬戲團意象化作精緻法式糕點，甜香瀰漫整個空間。​

DIOR特別邀請米其林餐廳侯布雄製作甜點和飲料（圖／黃筱婷攝影）

除此之外，現場有許多站等你探索，包括提供塔羅占卜、限量包裝與香氛禮盒客製體驗，將聖誕的浪漫與奇幻延伸至每一份禮物。從聖誕倒數月曆、香氛卡片組到華麗吊飾，都完美演繹 Dior 對「高訂工藝與節慶藝術」的極致想像。另外超級熱賣到缺貨的2025迪奧聖誕彩妝《迪奧金緻雙頭唇釉》也緊急補貨，在這有釋出50組，每人限量購買三支喔！要搶要快！​

​（圖／品牌提供）​

​必買推薦：迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭／4,000元、迪奧2025聖誕倒數月曆／23,000元​（圖／品牌提供）​

迪奧香氛世家－奇幻星願聖誕掛飾／18,000元、迪奧奇幻星願香氛卡片組／6,000元（圖／品牌提供）​

地點：BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭（台北市信義區松仁路28號）

快閃時間：2025 年 11 月 8 日至 23 日，週日至週四 11:00–21:30｜週五、週六及假日前夕 11:00–22:00

預約：https://bit.ly/3Lo3zR7

MÜCENT 登台首秀：IU同款掀黑色極簡風潮

緊接著登場的，是韓國首爾極簡品牌 MÜCENT 在台灣的首秀。11 月 7 日至 13 日，品牌攜手韓國現代百貨與 新光三越信義新天地 A11 打造為期一週的限時快閃，將首爾黑色選品宇宙原封不動搬進信義核心。​

（圖／品牌提供）​

MÜCENT 以「黑色 × 結構 × 實用」為核心語彙，講究比例與材質細節，是韓國年輕世代心中的「黑色美學代表」。其中韓星 IU 私服愛用的經典 Logo 棒球帽、柔弧線條的 CRESCENT 月牙包 更是爆款代表。​

（圖／品牌提供）​

（圖／品牌提供）​

現場不僅能一次入手最新系列，更推出多重快閃限定優惠，包括帽款組合特價、消費滿額抽獎與 11/11 雙11特別活動，韓風控絕對不能錯過。​

主打推薦：MÜCENT 經典Logo棒球帽 1,321元、MÜCENT POT雙層皺褶皮革肩背包 2,196元、MÜCENT 迷你霧面後背包 2,196元（圖／品牌提供）​（圖／品牌提供）​

地點：新光三越信義新天地A11 1F（台北市信義區松壽路11號）

快閃時間：2025年11月7日～11月13日

