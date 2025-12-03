時尚靜奢的精緻之美！現代風格品味寓所，寫下知性優雅的生活伏筆！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 浩室設計

除了追求完備機能之外，時髦隨性帶有精緻感的現代風格，在近年居家設計中更是大行其道！因此在 40 坪的度假宅中，設計師以知性優雅的現代風格為主題，善用異材質元素搭配，刻劃細膩品味和美學細節，寫下舒適而美好的生活伏筆。



步入玄關區，設計師透過弧形鍍鈦屏風，使動線自然分流，更成為精緻唯美的藝術端景，在進門瞬間便攫取了目光的聚焦。輕盈的鏤空設計，引入了溫煦的流光，更輕巧地劃分裡外空間秩序。



公領域地坪以不同材質形成場域的轉換，結合線條分割與鍍鈦細節的穿插，賦予俐落精緻的層次美感。客廳和工作區之間取代實牆界定，電視牆採用鐵件結構和灰玻材質，在異材質的虛實之間，營造時髦而輕盈的美感表現。



餐廚區為半開放式設定，將料理和輕食機能分區，降低油煙逸散可能。廚房入口透過弧形和灰玻的疊映，創造獨特的景致層次。外部延伸石紋中島及木質餐桌，桌腳加入金屬質感的圓柱設計，形塑溫潤自然和精緻時尚的美學對話。



散發著精緻高級氣息的時髦主臥，挹注了豐富多變的異材質美學，並在轉角處加入摺線的層次遞進，形塑溫馨緩和的睡眠區包覆。臥室內規劃更衣間和全套衛浴機能，搭佐細緻的照明光影，賦予私領域空間的優雅魅力。

客廳選用低檯度的 L 型沙發，在慵懶放鬆之餘，亦展現時尚理性的風格底蘊。此外，沙發背牆更是獨特而迷人的端景，設計師加入石紋大板磚與細膩線性的穿插交錯，並在光影與天花柔弧的交映下，展現時尚精緻的多種樣貌。

