時尚、好運一次到位!開運紅色精品清單:FENDI、MIU MIU、BALLY… CELINE手袋吊飾價格超親切

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

每到新年或轉運時刻，請自動鎖定一個關鍵字：紅色。選對紅色單品，不只能提亮氣色，還能在不知不覺中替整體穿搭注入好運濾鏡。今年不妨把開運儀式感升級，從包款與配件下手，用最時髦的方式，把好運背在身上。

開運紅色單品：FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款

FENDI Spy Bag 紅色皮革迷你包款，延續千禧年代的時尚語彙，Spy Bag 這次以迷你尺寸回歸，搭配柔軟奢華的皮革材質，紅得剛剛好。這顆包很適合用來替簡約穿搭加戲，一背上身，氣場立刻在線。

廣告
FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款（圖／品牌提供）
FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款（圖／品牌提供）


開運紅色單品：CELINE Crystal 手袋吊飾

偏好低調開運，那 CELINE Crystal 手袋吊飾會是可愛又聰明的選擇。以 Crystal 手袋縮小而成的吊飾版本，保留標誌性輪廓，紅色小巧卻存在感十足。掛在包上、鑰匙圈上，或當作造型亮點，都能為日常穿搭偷偷加一點喜氣。

CELINE Crystal 手袋吊飾／21,000元（圖／品牌提供）
CELINE Crystal 手袋吊飾／21,000元（圖／品牌提供）


開運紅色單品：MIU MIU Wander Matelassé皮革半月形手提包

紅得很有女人味的代表—MIUMIU Wander Matelassé 皮革半月形手提包。這款 Wander 包多年來不斷被重新演繹，早已成為品牌經典。Matelassé 納帕皮革的立體紋理細膩又耐看，半月形輪廓在復古與當代之間取得完美平衡。紅色版本不張揚，卻自帶柔和光澤，無論搭洋裝或西裝褲，都能為造型加上一抹迷人魅力。

MIU MIU Wander Matelassé 皮革半月形手提包／92,000元（圖／品牌提供）
MIU MIU Wander Matelassé 皮革半月形手提包／92,000元（圖／品牌提供）


開運紅色單品：BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石迷你提包

想要一點氣勢與象徵意義兼具的開運單品，BVLGARI Serpenti Cuore迷你提包絕對榜上有名。皇家紅寶石色小牛皮搭配同色內襯，視覺層次濃郁卻不厚重。可拆式蛇身鍊帶與金色蛇形提把，細節華麗卻不浮誇，蛇鱗鐫紋更為整體注入力量感。

BVLGARI Serpenti Cuore 1968 皇家紅寶石色小牛皮迷你提包／75,800元（圖／品牌提供）
BVLGARI Serpenti Cuore 1968 皇家紅寶石色小牛皮迷你提包／75,800元（圖／品牌提供）


開運紅色單品：BALLY EASY BALLY 迷你斜肩包

如果追求的是日常好搭、價格友善又能開運的紅色單品，EASY BALLY 迷你斜肩包值得一看。深紅色自帶明亮感，小巧廓型反而中和了紅色的高調，讓它成為非常好融入日常的亮點配件。斜背、側背都輕鬆，無論是通勤或週末出遊，都能替造型畫龍點睛。

BALLY EASY BALLY 迷你斜肩包 ／19,800元（圖／品牌提供）
BALLY EASY BALLY 迷你斜肩包 ／19,800元（圖／品牌提供）


開運紅色單品：LONGCHAMP Le Roseau系列 手提包、卡片夾

LONGCHAMP Le Roseau 系列馬年限定手提包與卡片夾，以象徵新年的紅色為基底，搭配金色奔馬圖案，寓意滿滿。經典 Le Roseau 設計加入年節元素，既有收藏價值，也非常實用。無論是包款或卡片夾，都是替新一年討個好彩頭的精緻選擇。

LONGCHAMP Le Roseau系列 手提包(胭脂紅)／24,900元，馬年限定系列 卡片夾(胭脂紅)／4,300元（圖／品牌提供）
LONGCHAMP Le Roseau系列 手提包(胭脂紅)／24,900元，馬年限定系列 卡片夾(胭脂紅)／4,300元（圖／品牌提供）


