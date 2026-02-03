時尚、好運一次到位！開運紅色精品清單：FENDI、MIU MIU、BALLY… CELINE手袋吊飾價格超親切

（圖／品牌提供）

每到新年或轉運時刻，請自動鎖定一個關鍵字：紅色。選對紅色單品，不只能提亮氣色，還能在不知不覺中替整體穿搭注入好運濾鏡。今年不妨把開運儀式感升級，從包款與配件下手，用最時髦的方式，把好運背在身上。

開運紅色單品：FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款

FENDI Spy Bag 紅色皮革迷你包款，延續千禧年代的時尚語彙，Spy Bag 這次以迷你尺寸回歸，搭配柔軟奢華的皮革材質，紅得剛剛好。這顆包很適合用來替簡約穿搭加戲，一背上身，氣場立刻在線。

FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款（圖／品牌提供）





開運紅色單品：CELINE Crystal 手袋吊飾

偏好低調開運，那 CELINE Crystal 手袋吊飾會是可愛又聰明的選擇。以 Crystal 手袋縮小而成的吊飾版本，保留標誌性輪廓，紅色小巧卻存在感十足。掛在包上、鑰匙圈上，或當作造型亮點，都能為日常穿搭偷偷加一點喜氣。

CELINE Crystal 手袋吊飾／21,000元（圖／品牌提供）





開運紅色單品：MIU MIU Wander Matelassé皮革半月形手提包

紅得很有女人味的代表—MIUMIU Wander Matelassé 皮革半月形手提包。這款 Wander 包多年來不斷被重新演繹，早已成為品牌經典。Matelassé 納帕皮革的立體紋理細膩又耐看，半月形輪廓在復古與當代之間取得完美平衡。紅色版本不張揚，卻自帶柔和光澤，無論搭洋裝或西裝褲，都能為造型加上一抹迷人魅力。

MIU MIU Wander Matelassé 皮革半月形手提包／92,000元（圖／品牌提供）





開運紅色單品：BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石迷你提包

想要一點氣勢與象徵意義兼具的開運單品，BVLGARI Serpenti Cuore迷你提包絕對榜上有名。皇家紅寶石色小牛皮搭配同色內襯，視覺層次濃郁卻不厚重。可拆式蛇身鍊帶與金色蛇形提把，細節華麗卻不浮誇，蛇鱗鐫紋更為整體注入力量感。

BVLGARI Serpenti Cuore 1968 皇家紅寶石色小牛皮迷你提包／75,800元（圖／品牌提供）





開運紅色單品：BALLY EASY BALLY 迷你斜肩包

如果追求的是日常好搭、價格友善又能開運的紅色單品，EASY BALLY 迷你斜肩包值得一看。深紅色自帶明亮感，小巧廓型反而中和了紅色的高調，讓它成為非常好融入日常的亮點配件。斜背、側背都輕鬆，無論是通勤或週末出遊，都能替造型畫龍點睛。

BALLY EASY BALLY 迷你斜肩包 ／19,800元（圖／品牌提供）





開運紅色單品：LONGCHAMP Le Roseau系列 手提包、卡片夾

LONGCHAMP Le Roseau 系列馬年限定手提包與卡片夾，以象徵新年的紅色為基底，搭配金色奔馬圖案，寓意滿滿。經典 Le Roseau 設計加入年節元素，既有收藏價值，也非常實用。無論是包款或卡片夾，都是替新一年討個好彩頭的精緻選擇。

LONGCHAMP Le Roseau系列 手提包(胭脂紅)／24,900元，馬年限定系列 卡片夾(胭脂紅)／4,300元（圖／品牌提供）





