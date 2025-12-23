時局困頓、人心浮動 游盈隆被提名中選會主委：跳火坑也要做有意義的事

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，游盈隆今（23日）表示，他接受提名時已覺悟，這是苦差事、跳火坑，但基於當前時局困頓、社會苦悶、人心浮動，他認為若能這時出來，為台灣做點有意義的事，也是值得的心情。他也說，自己就是過河卒子，「不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。」

行政院昨證實，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

游盈隆稍早於臉書發文指出，關於他接受提名出任中選會主委一事，這兩天接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事，他忙到無法一一接電話或Line回覆，很抱歉。

游盈隆說，相信還有更多他不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待他講幾句話。他想講的是，「我接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。」

游盈隆強調，「接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。謝謝大家。」

