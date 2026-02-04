時已“六九”／馮尚玉

馮尚玉

蜿蜒而悠長的山路，被一個小孩牽上了斜坡，倏地，卻不見了影兒，逕自向前，拐彎之後又拐彎，爬坡上山的時候，還想“總不會追到這裏吧。”

坡是上去了，梯子也爬到了頂上，揭開蓋在上面的竹簾，一片晴空。不多時，又坐在了一個家裏，人很多也很熱情。不久，我想出去走走。晃晃的光，照的四下裏通透。那屋，好像是建在一個孤寂的山梁上，那地方，有點熟悉，但叫不出名字的罷了。

夢行的路，夢中的人，有著隔山阻水的記憶，好像多年不曾見過，模糊的影子，有點記不起的樣子。

廣告 廣告

今日立春。立春日也是六九的開始，俗話說“六九河開，七九雁來。”六九亦或是立春，都意味著天氣漸漸轉暖，冰河開凍，俗諺還說“五九六九，隔河看柳”，就是說從此時開始，柳蕾漸漸含苞，柳芽開始萌發，春的氣息漸進漸濃，大地一派欣欣向榮。不久的將來，就是春暖花開的美好景象了。

立春了，春的信使漸漸復蘇，憧憬與希望也就開始孕育。

“一日之計在於晨，一年之計在於春。”不錯的，春日的計畫是滿年的希望，也是奮鬥與努力的憧憬。有了計畫，就有了奮鬥的目標、努力的方向。今年又是國家“十五五”規劃的開局之年，是國家未來五年奮鬥的開始，美好的開始，就會帶來一個良好而美滿的結局，國家是如此，個人又何嘗不是如此呢？期待吧，盼望吧，一切都會向著預期的目標、預期的方向發展的。