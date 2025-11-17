時序入冬 臺北市榮服處關懷高齡榮民眷健康

【民眾新聞葉柏成新北報導】時序入冬，氣溫驟降，臺北市榮服處關懷高齡榮民眷身體健康今（17）日由處長黃信仁偕同輔導員及社區服務組長，前往信義區多位高齡榮民眷家中關懷訪視，叮嚀長輩早晚氣溫偏低，要多添加保暖衣服，並致贈養生飲品，轉達輔導會主任委員嚴德發的關懷與問候。

《圖說》氣溫驟降臺北市榮服處關懷高齡榮民眷身體健康，處長黃信仁與王長水伯伯、社區服務組長左冬玲。〈臺北市榮服處提供〉

今天探視對象皆為八旬以上長輩，其中96歲的李伯伯乾兒子說乾爹從小看著他長大，特地將伯伯從芳蘭山退舍接至家中悉心照顧，感情融洽如同一家人；86歲的陳阿姨則獨力照顧兩位身心障礙兒子，並感謝榮服處連結安得烈慈善協會定期配送松柏食物箱，持續給予協助與支持；91歲的楊伯伯談起早年在馬來西亞生活的回憶，特別喜愛牛奶糖，黃處長亦貼心準備牛奶糖致贈，讓伯伯十分開心。

《圖說》氣溫驟降關懷高齡榮民眷，黃信仁處長與陳金城伯伯、社區服務組長左冬玲。〈臺北市榮服處提供〉

訪視過程中，黃信仁親切與長輩話家常，深入了解其生活環境與健康需求，並表示榮服處將持續秉持積極、貼心的服務精神，整合社福與公益資源，強化對榮民及眷屬的支持。臺北市榮服處也呼籲，如長者有生活、醫療或照顧需求，皆可隨時與榮服處聯繫，共同營造安全、安心的生活環境。

此外，他特別提醒，政府近期將普發現金1萬元，不法詐騙集團可能藉機行騙，政府機關絕不會以電話、簡訊或電子郵件要求提供個資、點擊連結或操作轉帳，籲請長輩務必提高警覺，避免受騙。