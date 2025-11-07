時序進入立冬！洋蔥穿搭抵禦涼意

今天11/7，是二十四節氣的立冬，雖然外頭目前感受不到冬天的寒意，但頻繁的冷熱氣溫交替，也讓不少民眾容易被呼吸道症狀給纏上； 醫師提醒民眾 可以從穿衣服著手，透過洋蔥式的穿搭，避免腳部著涼，才能防止寒氣入侵、減少氣喘與咳嗽發作。

外頭天氣，偶爾吹過的微風帶來一絲涼意，由於台灣緯度較低、四面環海，立冬時節未必寒冷；忽冷忽熱，一個不注意就容易感冒。中醫師賴俊宏：「包含喘 包含咳 ，包含流鼻水 流鼻涕，在這個季節來說，這些病友他們這些都是，長期的 比較慢性的疾病，那他們在冬天的時候，就很容易會這些症狀，就開始反覆發作，甚至於劇烈的發作，就會很不舒服。」

咳嗽、氣喘、過敏是立冬後常見的三大困擾，醫師提醒，應隨氣溫變化調整衣著厚薄，千萬別讓四肢著涼，避免寒氣入侵引發不適。中醫師賴俊宏：「前兩天還很冷 突然今天變很熱，隔兩天又變得很冷這樣，所以還是會建議說 要多穿衣服，然後又多層次 像洋蔥式的穿搭，那尤其需要注意的是身體，軀幹的保暖 還有腳部的保暖，盡量不要讓腳去冷到。」

想要在冷冷的冬天養好身體，其實沒有那麼難，順應節氣、注意保暖，就能讓身體暖和過冬。

