時機太巧？福島核食正式解禁 食藥署回應：絕無政治考量

食藥署回應，解除核食進口管制僅是行政流程走到最後的結果，並無政治考量。

我國食藥署正式宣布，全面解除日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品的進口管制，不再要求產地證明與輻射檢測「雙證」，改回一般食品查驗規範。正值中日因「台灣有事」言論陷入緊張、賴清德總統又貼出吃日本海鮮照片的敏感時機，政策一公布隨即引發外界聯想。但食藥署長姜至剛強調，這項公告只是行政流程走到最後的自然結果，「真的沒有政治考量。」

解禁是政治動作嗎？

立法院中對此看法分歧。國民黨立委李彥秀質疑，蔡政府8年不敢做、賴政府一次做滿，是政治算計壓過民眾權益；民眾黨黃國昌則表示，既然政府做了決策，就必須負責把關，不該讓人民自行承擔風險。反之，民進黨立委郭國文認為，解禁基於科學，也能在當前中日緊繃局勢中讓台日關係更緊密。

廣告 廣告

食藥署於8月29日預告全面解除管制，經60天意見徵詢，僅收到6件意見，其中多為細節建議。姜至剛表示，一切「依法行政」，政策依科學實證推動，與國際原子能總署的監測資訊一致，日本食品風險已「可忽略」。

解禁後，食安還能放心嗎？

國內輻射標準未調整，每公斤銫134、銫137的總和仍不得超過100貝克。食藥署強調，邊境輻射抽驗持續進行，若產地出現異常，將立即公告並提高抽驗比例。林口長庚顏宗海提醒，若未來監測資料出現變化或國內驗出超標，主管機關必須「立即調整政策」。

根據資料，我國自2011年起已檢驗日本食品共27萬多批，不合格率為0。其中「福島5縣」食品檢驗2萬4304批，也全部合格。目前仍對台灣禁輸的日本食品，包括福島5縣的鳥獸肉、菇類等，並未解禁。

更多鏡週刊報導

深夜惡火！台南後壁廢棄物暫置深夜火警 「這5區」空氣品質恐受影響

2026天象奇景！又見「血月」 2場流星雨接力登場

小雪登場卻暖洋洋！全台回溫中 下週二再迎強烈降溫