時機好敏感 AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會

在美國在台協會（AIT）高層近期頻繁接觸台中市長盧秀燕。（本報資料照片）

總統兼民進黨主席賴清德1個月內頻頻到台中。（弘道老人基公會提供）

在美國在台協會（AIT）高層近期頻繁接觸台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德8日也將親自「督軍」台中，召開不公開便當會。這場在時序上極為巧合的行程，被外界解讀為賴清德面對2028年潛在最大對手盧秀燕，已提前拉高層級，將2026年的台中市長選戰定調為個人「總統連任保衛戰」的前哨戰。

過去半個月內，AIT處長谷立言與執行理事藍鶯三度密集拜會盧秀燕，美方觀察台灣未來政治領袖動向的意圖不言而喻。巧合的是本月6日谷立言才剛與盧三度同框後，賴清德也在8日展開一個月內4度來台中的行程，8日中午他將前往民進黨提名市長參選人立委何欣純位於南屯區的市政辦公室，與台中市黨籍立委、議員及地方仕紳超過50人進行座談。

地方人士分析，盧秀燕身為國民黨目前實力最強的「領頭羊」，極可能是賴清德連任之路的最大挑戰。賴清德近期頻繁「走灶腳」式造訪台中，席間極力推薦已獲提名的市長參選人何欣純，除了拉抬聲勢，更隱含透過中央資源鬆動盧陣營地方勢力的意圖。

