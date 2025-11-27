時機巧合？指桑罵槐！台灣宣布1.25兆國防特別預算 中國發布「軍控」白皮書

中國國務院新聞辦公室27日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書。圖為中國2025年9月3日九三閱兵受校部隊。 圖 : 翻攝自央視直播

[Newtalk新聞] 就在總統賴清德宣布1.25兆國防特別預算的隔天，中國國務院新聞辦公室今天（27日）發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，點名AUKUS（澳英美）核潛艦聯盟助長核擴散風險、部署中程飛彈發射系統，加劇亞太軍備競賽，呼籲維護聯合國為核心的多邊體系。白皮書長約1.5萬字，分五大部分，發布適逢聯合國成立80週年，意在回擊國際對中國軍事崛起疑慮，強調中國「防禦性」政策，卻遭西方媒體質疑為「指桑罵槐」，掩蓋自身軍費暴增事實。

白皮書直指國際安全形勢「複雜嚴峻」，大國競爭升溫、核風險竄升。實際上即指AUKUS「以防擴散為名行擴散之實」，違反《不擴散核武器條約》精神，助澳洲獲核潛艦技術，破壞亞太穩定。同時，譴責有國家退出「反導條約」、「中導條約」，模糊飛彈防禦與戰略進攻界限，暗諷美國在菲律賓部署「堤豐」中程飛彈發射系統（Typhon missile launcher）一事，批評為導致區域軍事化，呼籲要求克制「雙重標準」。

白皮書重申中國「不首先使用核武器」原則，已加入20多項軍控條約，履行《不擴散核武器條約》義務，提供核安全保證。於新興領域，中國倡議聯合國主導外太空、網路、AI治理，反對軍備競賽，提出「外太空和平利用條約」草案，強調「以人為本」AI軍事應用。同時，強化防擴散出口管制，促進科技和平合作，宣稱中國發展是「世界和平力量增長」。

然而，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，中國2025年軍費達3,140億美元，較上年增長7%，連續兩年維持7.2%漲幅，遠超官方1.78兆人民幣（約2,470億美元）數字。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析，中國實際軍費支出更高，涵蓋隱藏項目如太空與網路戰力，中國海軍艦艇數已超美軍，導彈庫存激增逾500枚。專家指，白皮書在嘴上高調談軍控，實則加速軍事現代化，南海軍事化、台海演習頻仍，凸顯「說一套做一套」矛盾。

分析人士認為，白皮書意圖強化中國話語權，借聯合國平台攻擊美霸權，緩解「中國威脅論」。中國雖表態願深化對話，共建人類命運共同體，但國際社會認為：軍控需真行動而非宣傳。學者警告，若中國軍費持續擴張，恐引發新一輪全球軍備賽，亞太和平岌岌可危。

