時機已到？特斯拉 FSD 將不再買斷，改為全訂閱制

特斯拉還沒實現全自動駕駛，但馬斯克似乎認為已經到了可以收割的時機，2026 年 2 月 14 日以後，FSD 將不提供一次買斷的選項，只能使用「按月訂閱」制。

馬斯克（Elon Musk）三年前就說過，未來特斯拉的主要收入來自 FSD，而不是賣車，因為人們會極度依賴自動駕駛，特斯拉甚至可以 0 元賣車，靠軟體來賺錢就好。想要實現這一步，就需要有可以完全信賴、不受場景限制的自駕能力，顯然馬斯克認為特斯拉已經迎來這個新階段。

廣告 廣告

不得不說，自從在美國開放 FSD 後，儘管被放大鏡檢視，但事故與意外的頻率確實很低，單純以「啟用輔助駕駛情況時」的肇事率來看，電腦發生事故的次數遠遠低於人類駕駛，隨著 AI 進化，現在的關鍵就在於怎麼擴大輔助駕駛系統的可用範圍。

2026 年將是各種自動駕駛技術大爆發的一年，特斯拉最近發布的新版 FSD 已經加入了一部分 AI 推理能力，讓電腦在面對道路施工、找尋停車位等情形時，可以做出「更像人類」的決定。按照黃仁勳的說法，這會讓自動駕駛應付更完整的用路情境，人類介入的頻率會越來越少。

▲ 台灣特斯拉官網目前並沒有訂閱 FSD 選項。（Source：Tesla）

這樣的進展讓馬斯克覺得，一次買斷的 FSD 有點太划了。美國目前的購買方式分為一次買斷 8 千美元，或是每月訂閱制 99 美元，也就是說一次買斷使用不到 7 年，就會比訂閱制便宜。台灣目前則指提供一次買斷，價格是 22.2 萬新台幣，直接換算的話，比美國還便宜。

不過便宜只是表面數字，因為台灣根本無法啟用 FSD，儘管車輛配備與軟體系統跟美國相同，目前特斯拉就是沒開放使用，如果幾年後真的開放了，或許價格才會調整吧？

另一方面，馬斯克改變計費方式可能還有「行銷」上的考量，畢竟買一輛 4 萬美元的車，卻要選配一個 8 千美元的功能，對不少中產階級來說並不容易。可是拆成每個月 99 美元，覺得沒用可以隨時停掉，負擔就小很多，而且買車就送你一個月免費體驗，真的有用再付費，這套軟體公司常用的銷售手法，馬斯克再熟悉不過。

值得慶幸的是，馬斯克並沒忘記「老盤」車主，他在去年曾經被問到：「是否需要幫已購買 FSD 的老車主升級電腦？」馬斯克直接回答：「雖然會很困難也很痛苦，但必須的。」在 2020 年前，馬斯克一直認為他們很快就能用當時的車輛跟電腦，實現全自動駕駛，然而時至今日，舊款（粗略地說是 2019 年前）車輛的處理器和感測器，已經跟不上現在的軟體，如果要兑現當初給老 FSD 用戶的承諾，勢必得升級硬體。「我現在反而有點開心，當初購買 FSD 套件的車主其實不多。」馬斯克說。

Tesla Driver-Assist System FSD Will Switch to Subscription-Only, Musk Says

（首圖來源：Tesla）