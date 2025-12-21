時機敏感別亂開玩笑！亂蹭北捷隨機傷人案 刑事局查20則網路貼文逮3人

北捷19日發生隨機傷人案，釀成4死11傷悲劇，但仍有不少網友在此時發文「亂蹭」，截至今日中午為止，刑事局已查獲20則相關貼文，並移送3名涉案網友。翻攝畫面

北捷19日發生隨機傷人案，27歲兇嫌張文持刀隨機砍殺，犯案後墜樓傷亡，釀成4死11傷的悲劇，但在網路社群平台出現多則貼文「亂蹭」此案，警方已加強查緝，根據刑事局統計，截至今（21日）中午為止，網路已出現20則暴力恐嚇訊息，目前已逮捕3名嫌犯並依法移送法辦。

張文的犯行讓社會瀰漫在恐懼氛圍之中，民眾擔憂會有「模仿犯」出現，但在社會如此不安之際，仍有許多人開玩笑不知輕重，在網路上張貼恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」的貼文或留言，為遏止此類言論擴散、降低潛在危害，刑事局已成立全國專案，針對相關貼文採取即刻處置迅速追查究辦，以維護社會安全。

根據刑事局統計，至今日中午為止已查獲20則相關貼文，並逮捕3位民眾依法就辦，包括在Threads留言「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」的台中清水張姓男子；桃園中壢唐姓男子留言「真的有人做了我想做的事」以及新北三重彭姓男大生在IG貼文「中山砍人不揪」等，皆被涉犯恐嚇公眾維安罪移送偵辦。



