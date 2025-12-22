時機敏感！九份驚見「日式變裝劍客」 揹60公分武士刀徒步環島下場慘了

22歲的陳姓男子穿著日式裝備，揹武士刀出現在九份山區引起民眾擔心。（翻攝畫面）

北捷隨機殺人案發生之後，全台人心惶惶。一名年輕的陳姓男子今（22日）中午穿著日式變形制服，揹著60公分長武士刀具出現在九份山區，有民眾擔心公共安全報警。轄區瑞芳分局到場盤查，該男子態度配合，聲稱打扮是個人興趣，他目前是以徒步方式環島旅行。另外，對於刀具來源，陳男供稱是去日本京都遊玩時購入，由於刀具有危險性，警方仍依恐嚇公罪安全罪嫌送辦。

這名22歲的陳姓男子，今日中午出現在新北市瑞芳九份地區，但一身日式打扮，包括穿著變形制服，搭配劍道燈籠褲，還戴著斗笠，揹負一把疑似武士刀具。由於剛發生北捷隨機殺人案，有民眾目擊怕發生意外，向警方通報。

轄區瑞芳分局警方到場盤查，陳姓男子態度配合，也沒有任何反抗情形。該男向警方供稱，他是從台南出發由高雄經東部徒步環島，19日在九份住宿，今日下午退房要繼續行程。對於裝扮和刀具，陳男表示，日式打扮是個人興趣，刀具是今年初到日本京都遊玩以2萬6千日幣購得。

警方檢視刀具，刀刃長約60公分，雖未開封，但刀頭尖銳，看似具相當危險性，因此，全案訊後依恐嚇公眾安全罪送辦，刀具送交相關單位鑑定，以釐清是否具殺傷力。

