時機敏感！印度首都才遇恐攻 克什米爾警局爆炸釀9死

印度首都新德里的恐怖襲擊才過沒幾天，該國克什米爾（Kashmir）地區的一間警局，14日晚間也發生爆炸，造成至少9人死亡與29人受傷。

時機敏感

路透社引述警方的消息來源報導，警局所沒收的一推爆裂物發生了爆炸，罹難者多數都是警員，包括當時正在檢驗爆裂物的鑑識人員，部分傷者情況危急。

其中一名知情人士稱，「仍在進行死者身分的驗證，部分遺體呈現完全燒焦狀態」，「爆炸威力十分巨大，一些屍塊被發現的地方，還是在距離警局100至200公里外的房屋」。

稍早一名員警向路透表示，爆炸震撼了整座瑙鋼（Nowgam）警局，警局全火勢吞沒，多輛消防車正趕往現場救火。

爆炸發生的時間點很敏感，因為四天前首都新德里才遭遇汽車爆炸，造成至少13人死亡，官方已將該起事件定調為「恐怖攻擊」。再加上克什米爾，正是印度與巴基斯坦數十年所爭奪的地區，雙方都宣稱對該地擁有全部或部分的主權。

克什米爾大抓捕

美國媒體NBC 13日即報導，儘管印度官方對新德里恐攻案，尚未點名嫌犯，但已在全國進行大搜捕，當中重點區域就是克什米爾。克什米爾的普爾瓦馬區（Pulwama）警方，即聲稱逮捕了與武裝團體相關的「數名嫌犯」。

另外就在10日恐攻案的前一天，克什米爾警方才宣布，與北方邦和哈里亞納邦聯合行動，查獲了6300噸重的爆裂物，並逮捕了7名與武裝團體相關人士。

