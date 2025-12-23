時機敏感！台中捷運昨緊急停駛3小時 中捷：影響4800人「初判原因曝光」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中捷運昨日因電力異常停駛約3小時，中捷公司今（23）日指出，初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關；而此次事件共影響29趟次、約4800名旅客，中捷公司共動員6輛接駁車、執行8趟次，約疏運720人。

中捷表示，事故期間，已透過車站廣播、官方網站及臉書粉絲專頁即時發布資訊，提醒趕時間旅客改搭乘其他交通工具；另受影響旅客可於7日內至各車站詢問處辦理退費。對於造成旅客不便，中捷公司深表歉意。

中捷說明，昨（22）日19時23分，台中捷運於文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，行控中心即時啟動應變機制，設定全線列車於月台駐留，並動員站務人員引導旅客疏散，同時請維修人員進行緊急搶修作業，於當日晚間22時10分恢復全線正常運轉。

中捷進一步指出，電力異常發生後，行控中心立即確認月台及軌道區安全無虞，並嘗試重新投入電力以恢復營運。為確保旅客安全，於19時24分針對停滯於站間的列車進行廣播，勸導旅客切勿自行操作車門釋放把手開啟車門，期間仍有旅客嘗試開啟車門，因列車系統自動啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車因此停滯於站間；行控中心隨即動員站務人員登車，採手動駕駛方式將列車移至鄰近車站月台，並進行旅客疏散；同時於19時46分啟動公車接駁機制，協助旅客轉乘，並持續進行電力搶修作業，最終於22時10分完成修復，恢復全線營運。

