時機敏感！川普籲重啟核試爆後 美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈
〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普日前公開呼籲「重啟核武試爆」的敏感時機點，美國空軍全球打擊司令部(AFGSC)5日凌晨在加州范登堡太空軍基地，成功試射一枚無武裝的「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道飛彈(ICBM)。儘管軍方強調這是一次早已排定的例行性測試，但其時機已引發外界高度關注。根據美國空軍發布的官方聲明，這次代號為GT 254的測試任務，旨在評估「義勇兵三型」這款美國陸基核嚇阻力量骨幹的持續可靠性、操作戰備狀態與準確性。飛彈的再入載具(reentry vehicle)飛行了約6760公里，最終精準命中位於馬紹爾群島瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)的美軍雷根彈道飛彈防禦測試場。聲明指出，此次試射的一大亮點，是由一架美國海軍的E-6B「水星」(Mercury)空中指揮機，透過「空中發射控制系統」(ALCS)，從空中下達發射指令。此舉旨在測試ICBM部隊備用指揮管制系統的有效性與持續可用性。第576飛行測試中隊指揮官芮伊中校(Karrie Wray)表示，這次測試不僅是一次發射，更是一次全面的評估，所收集的數據，對於確保ICBM武器系統的持續可靠與準確性至關重要。為下一代「哨兵」系統鋪路「義勇兵三型」自1970年代開始服役，是美國現役唯一的陸基洲際彈道飛彈。隨著美國空軍正全力推動其下一代的LGM-35A「哨兵」(Sentinel)武器系統，維持現有「義勇兵三型」機隊的戰備狀態，仍是最高優先事項。全球打擊司令部司令戴維斯將軍(Gen. S.L. Davis)便表示：「GT 254的測試，有助於履行此一承諾，確保其持續的準確性與可靠度。」
