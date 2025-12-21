時機點敏感！台南美術館「煙霧迷漫」 路過民眾：很恐怖

台北市 / 綜合報導

台北才剛發生煙霧彈攻擊事件，有民眾日前經過台南市美術館二館，發現廣場煙霧瀰漫，在公共安全敏感時刻，難免誤會嚇到，不過其實當地住戶都知道，這是日本知名霧雕藝術家的作品，台南市立美術館每個開館日都會施放兩次，一次2到4分鐘，同時也都有管理人員在現場把關。

廣場前，不斷飄竄濃濃白霧，幾名孩童瀰漫煙霧中，一下子就隱身在裏頭，不過才剛發生北車煙霧彈攻擊事件，民眾路過，看見煙霧迷漫，難免提高警戒心。

遊客張小姐說：「是覺得很奇怪這邊怎麼會有這樣子噴出來，但是我看到小孩子在這邊跑，就覺得應該在玩吧。」附近店家說：「應該是心裡的陰影吧，藝術還是不要跟這種扯上關係比較好，大家不要想太多，要安心。」

知道的人覺得是藝術，但不知道的難免心驚驚，台南美術館2館廣場的公共藝術作品，由日本霧雕藝術家中谷芙二子創作，作品名稱叫雲朵，噴的其實是水霧，開館日的早上11點和下午3點會施放，每次約2到4分鐘，都會有管理人員在現場做安全把關，只是在北車事件後，有民眾經過美術館表示，真的很恐怖，看到飄煙差點嚇死

附近住戶梁先生說：「台灣不是每天都有這種事情發生，台灣很安全，其實民眾不需要，太去把它聯想在一起，對我們在這邊居住這麼久台南人來講，其實它就是一個裝置藝術而已。」

附近住戶對於這樣的裝置藝術早就習以為常，只是在公共安全高度敏感時刻下，濃霧飄竄引發關注，也提醒民眾現場煙霧不是突發狀況不需過度驚慌。

