時機點敏感！神壇.茶行接連遭車猛撞 警方追查

嘉義市南京路一家私人神壇，之前因債務問題被找上門鬧事，沒想到今（15）日凌晨3點多，又疑似因同樣問題，遭10多名惡煞持棍棒砸廟、開車撞毀鐵捲門，一個多小時後，嘉義縣大林鎮傳出，一間茶行也遭人開車衝撞，兩起案件是否有關連，是報復回擊嗎？現在警方不敢大意持續追查。

一聲聲敲擊聲，接著玻璃碎裂，清脆聲響劃破深夜寧靜，10多名惡煞鬧事後跳上車，來到下一個路口，目擊民眾說：「頭走開。」不顧用路人安全，直接鎖定一家私神神壇，其中一部白車轉了個方向，車頭朝神壇，來回衝撞多次，其餘人員則是在旁助陣，持棍棒猛砸，疑似還有人在旁燃放炮竹示威。

其實這一家私人神壇，不是第一次出事，2024年曾因債務問題，惡煞登門鬧事，屋內還有人手持瓦斯鋼槍反擊，沒想到這回又傳暴力案件，嘉義市警局第一分局副分局長邱顯榮說：「並無人員傷亡，初步研判疑因債務糾紛引發。」

轄區警方剛獲報還在調查，一個小時左右，在距離30分鐘路程，位在嘉義大林鎮的這家茶行，也傳出遭人衝撞，鐵捲門凹陷變形，匾額搖搖欲墜，內部玻璃碎滿地。

附近居民VS.記者說：「喔撞很多次，乒乒乓乓，碰很大一聲，內部也是被砸得砰砰聲，最少有2、3部車，聽到碰一聲，這茶行開多久，茶行，我也不知道他經營什麼，之前有聽過什麼恩怨嗎，沒有。」

民雄分局偵查隊長陳冠齊說：「無人受傷，目前已掌握涉案車輛。」由於時間點敏感，兩起案件是否有關連，是被鬧事後不滿報復回擊嗎？諸多疑點警方正一一釐清中。

