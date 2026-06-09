時空旅人埋的？倫敦挖出62年前包裹 他按指示押注賽馬奪冠！還有驚喜彩蛋

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一名工人按照時空膠囊指示投注賽馬，居然成功抱回頭獎獎金。（示意圖，pixabay）

英國倫敦南部的水晶宮公園最近正在進行翻修，沒想到工人在雕像底下挖出一個62年前的時空膠囊，裡面附帶的4枚舊幣與一張指令字條，要求發現者押注與耶誕老人有關的賽馬。工地主任喬許史莫斯（Josh Smalls）大膽嘗試投注，結果那匹馬一路領先奪冠，讓他輕鬆贏得160英鎊的獎金。

塑膠布包神秘字條

綜合外媒報導，英國倫敦水晶宮公園翻修期間，工人們意外在雕像底座挖出一個塵封62年的塑膠布包裹，裡頭收藏著4枚舊幣與一張神秘字條，叮囑後人把錢拿去押注名字跟耶誕老人有關的賽馬。

半信半疑竟賭贏

工地主任喬許半信半疑查看今年英國賽馬大賽賽馬名單，驚訝發現今年竟然有匹名為「耶誕節」的馬參賽，過去幾年都沒有名字有關耶誕節的賽馬，為了驗證紙條的準確性，他投注20英鎊（約新台幣844元）押寶，沒想到那匹馬竟然真的奪下冠軍，讓他開心贏得160英鎊（約新台幣6754元）。

連環巧合超驚喜

這件事背後還有個神祕彩蛋，原來那位發現膠囊的工人名字叫Craciun，羅馬尼亞語原意正是耶誕節，這種環環相扣的巧妙安排，令在場團隊成員都覺得又驚喜又瘋狂。

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